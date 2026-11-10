Трамп: США видят сильное стремление закончить войну России против Украины
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отмечает усиление готовности России завершить войну против Украины. Такую оценку он озвучил на фоне переговоров между Киевом и Москвой, которые во вторник, 10 ноября, начались в Абу-Даби.
Об этом сообщает CNBC, передает Новини.LIVE.
Завершение войны в Украине
Трамп заявил, что Украина и Россия измотаны длительными боевыми действиями.
"Мы также видим очень сильное стремление положить конец конфликту между Россией и Украиной. Мы участвуем в этом, потому что я хочу, чтобы людей больше не убивали", — говорит он.
Как писали Новини.LIVE, 10 ноября в Абу-Даби начались переговоры между Украиной, Россией и США. Ключевой целью является прекращение боевых действий и продвижение к миру.
А накануне состоялась встреча представителей Украины, США и Европы в Абу-Даби. Стороны пришли к выводу, что любые договоренности должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Кроме того, глава ОП и участник украинской делегации Кирилл Буданов опубликовал фото перед переговорами в ОАЭ. По его словам, впереди много сложной работы.