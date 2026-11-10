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Главная Новости дня Трамп: США видят сильное стремление закончить войну России против Украины

Трамп: США видят сильное стремление закончить войну России против Украины

Ua ru
10 ноября 2026 12:14
Трамп оценил шансы на завершение войны в Украине REUTERS/Kevin Lamarque
Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отмечает усиление готовности России завершить войну против Украины. Такую оценку он озвучил на фоне переговоров между Киевом и Москвой, которые во вторник, 10 ноября, начались в Абу-Даби.

Об этом сообщает CNBC, передает Новини.LIVE.

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Завершение войны в Украине

Трамп заявил, что Украина и Россия измотаны длительными боевыми действиями.

"Мы также видим очень сильное стремление положить конец конфликту между Россией и Украиной. Мы участвуем в этом, потому что я хочу, чтобы людей больше не убивали", — говорит он.

Как писали Новини.LIVE, 10 ноября в Абу-Даби начались переговоры между Украиной, Россией и США. Ключевой целью является прекращение боевых действий и продвижение к миру.

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А накануне состоялась встреча представителей Украины, США и Европы в Абу-Даби. Стороны пришли к выводу, что любые договоренности должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, глава ОП и участник украинской делегации Кирилл Буданов опубликовал фото перед переговорами в ОАЭ. По его словам, впереди много сложной работы.

США война переговоры Дональд Трамп Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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