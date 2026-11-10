Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Встреча США, Украины и Европы: Уиткофф назвал ключевые темы

Встреча США, Украины и Европы: Уиткофф назвал ключевые темы

Ua ru
10 ноября 2026 11:40
В Абу-Даби Украина, США и Европа обсудили гарантии безопасности и условия мира REUTERS/Rula Rouhana
Американский представитель Стив Уиткофф на переговорах в Абу-Даби. Фото: REUTERS/Rula Rouhana

Во вторник, 10 ноября, в Абу-Даби состоялась встреча между делегациями Украины, Соединённых Штатов Америки и европейских партнёров. По итогам встречи стороны согласились, что любые договоренности должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом американский посол Стив Уиткофф сообщил в социальной сети X, передает Новини.LIVE.

Реклама

Переговоры Украины, США и Европы

"Накануне предстоящих трехсторонних переговоров с Россией представители Соединенных Штатов, Украины и европейских партнеров провели встречу, чтобы продолжить тесную координацию усилий, направленных на прекращение войны в Украине и создание условий для прочного мира, в частности в отношении обеспечения надежных гарантий безопасности в рамках любого урегулирования", — отметил Уиткофф.

По его словам, переговоры проходили с участием США, Украины и европейских партнеров, что свидетельствовало об общности их целей, непрерывности консультаций и приверженности принципам евроатлантической безопасности. Участники подчеркнули, что любые будущие соглашения должны гарантировать уважение суверенитета и территориальной целостности Украины, сохранять ее право на самостоятельное принятие решений и предусматривать надежные гарантии безопасности.

Цель сторон — сформировать эффективную и согласованную систему безопасности, которая обеспечит Украине долгосрочную защиту и будет способствовать укреплению доверия, необходимого для достижения мирного соглашения путем переговоров.

Читайте также:

"Помимо основного внимания, уделенного достижению прочного мира, в ходе обсуждения рассматривался вопрос о том, как развивать существующие европейские институты и соглашения в сфере безопасности после завершения войны в Украине", — сообщил Виткофф.

Стороны также подчеркнули важность урегулирования вопросов безопасности после завершения войны и минимизации угрозы нового конфликта. Особое внимание было уделено созданию действенных механизмов контроля рисков и предотвращения опасного обострения ситуации.

Участники подтвердили совместную приверженность созданию прочной послевоенной архитектуры и механизмов европейской безопасности. Они также четко заявили, что НАТО и в дальнейшем будет оставаться центральным элементом евроатлантической коллективной обороны.

"Соединенные Штаты, Украина и европейские партнёры будут продолжать тесно сотрудничать на протяжении всего переговорного процесса, преследуя общую цель — перейти к более широким многосторонним обсуждениям с участием европейских партнеров и достичь всеобъемлющего и прочного мира", — добавил Уиткофф.

null
Пост Уиткоффа. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, делегация Украины уже начала трехсторонние переговоры с американцами и россиянами в Абу-Даби. Стороны обсудят вопросы прекращения войны и приближения мира.

Ранее в Вашингтоне выразили сдержанный оптимизм относительно перспектив переговоров между Украиной и Россией. Как сообщил американский чиновник на условиях анонимности, несмотря на существенные публичные разногласия по территориальному вопросу, в ходе закрытых контактов Киев и Москва уже демонстрируют определенную готовность к компромиссам.

США переговоры Украина Европа Россия Стив Виткофф Абу-Даби
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации