Американский представитель Стив Уиткофф на переговорах в Абу-Даби. Фото: REUTERS/Rula Rouhana

Во вторник, 10 ноября, в Абу-Даби состоялась встреча между делегациями Украины, Соединённых Штатов Америки и европейских партнёров. По итогам встречи стороны согласились, что любые договоренности должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом американский посол Стив Уиткофф сообщил в социальной сети X, передает Новини.LIVE.

Реклама

Переговоры Украины, США и Европы

"Накануне предстоящих трехсторонних переговоров с Россией представители Соединенных Штатов, Украины и европейских партнеров провели встречу, чтобы продолжить тесную координацию усилий, направленных на прекращение войны в Украине и создание условий для прочного мира, в частности в отношении обеспечения надежных гарантий безопасности в рамках любого урегулирования", — отметил Уиткофф.

По его словам, переговоры проходили с участием США, Украины и европейских партнеров, что свидетельствовало об общности их целей, непрерывности консультаций и приверженности принципам евроатлантической безопасности. Участники подчеркнули, что любые будущие соглашения должны гарантировать уважение суверенитета и территориальной целостности Украины, сохранять ее право на самостоятельное принятие решений и предусматривать надежные гарантии безопасности.

Цель сторон — сформировать эффективную и согласованную систему безопасности, которая обеспечит Украине долгосрочную защиту и будет способствовать укреплению доверия, необходимого для достижения мирного соглашения путем переговоров.

Читайте также:

"Помимо основного внимания, уделенного достижению прочного мира, в ходе обсуждения рассматривался вопрос о том, как развивать существующие европейские институты и соглашения в сфере безопасности после завершения войны в Украине", — сообщил Виткофф.

Стороны также подчеркнули важность урегулирования вопросов безопасности после завершения войны и минимизации угрозы нового конфликта. Особое внимание было уделено созданию действенных механизмов контроля рисков и предотвращения опасного обострения ситуации.

Участники подтвердили совместную приверженность созданию прочной послевоенной архитектуры и механизмов европейской безопасности. Они также четко заявили, что НАТО и в дальнейшем будет оставаться центральным элементом евроатлантической коллективной обороны.

"Соединенные Штаты, Украина и европейские партнёры будут продолжать тесно сотрудничать на протяжении всего переговорного процесса, преследуя общую цель — перейти к более широким многосторонним обсуждениям с участием европейских партнеров и достичь всеобъемлющего и прочного мира", — добавил Уиткофф.

Пост Уиткоффа. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, делегация Украины уже начала трехсторонние переговоры с американцами и россиянами в Абу-Даби. Стороны обсудят вопросы прекращения войны и приближения мира.

Ранее в Вашингтоне выразили сдержанный оптимизм относительно перспектив переговоров между Украиной и Россией. Как сообщил американский чиновник на условиях анонимности, несмотря на существенные публичные разногласия по территориальному вопросу, в ходе закрытых контактов Киев и Москва уже демонстрируют определенную готовность к компромиссам.