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Головна Новини дня Зустріч США, України та Європи: Віткофф назвав ключові теми

Зустріч США, України та Європи: Віткофф назвав ключові теми

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10 листопада 2026 11:40
В Абу-Дабі Україна, США та Європа обговорили гарантії безпеки й умови миру REUTERS/Rula Rouhana
Американський представник Стів Віткофф на переговорах в Абу-Дабі. Фото: REUTERS/Rula Rouhana

В Абу-Дабі у вівторок, 10 листопада, пройшла зустріч між делегаціями України, Сполучених Штатів Америки та європейськими партнерами. За підсумками вони погодилися, що будь-які домовленості повинні поважати суверенітет та територіальну цілісність України.

Про це американський посланник Стів Віткофф повідомив у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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Переговори України, США та Європи

"Напередодні майбутніх тристоронніх переговорів із Росією представники Сполучених Штатів, України та європейських партнерів провели зустріч, щоб продовжити тісну координацію зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні та створення умов для тривалого миру, зокрема щодо підтримки надійних гарантій безпеки в рамках будь-якого врегулювання", — зазначив Віткофф.

За його словами, переговори проходили за участю США, України та європейських партнерів, що засвідчило спільність їхніх цілей, безперервність консультацій і відданість принципам євроатлантичної безпеки. Учасники підкреслили, що будь-які майбутні угоди повинні гарантувати повагу до суверенітету й територіальної цілісності України, зберігати її право на самостійне ухвалення рішень і передбачати надійні безпекові гарантії.

Мета сторін — сформувати дієву та узгоджену систему безпеки, яка забезпечить Україні довгостроковий захист і сприятиме зміцненню довіри, необхідної для досягнення мирної угоди шляхом переговорів.

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"Окрім основної уваги, приділеної досягненню тривалого миру, під час обговорення розглядалося питання про те, як розвивати існуючі європейські інститути та угоди у сфері безпеки після завершення війни в Україні", — повідомив Віткофф.

Сторони також наголосили на важливості врегулювання безпекових питань після завершення війни та мінімізації загрози нового конфлікту. Окрему увагу приділили створенню дієвих механізмів контролю ризиків і запобігання небезпечному загостренню ситуації.

Учасники підтвердили спільну прихильність до створення міцної післявоєнної архітектури та механізмів європейської безпеки. Вони також чітко заявили, що НАТО й надалі буде залишатися центральним елементом євроатлантичної колективної оборони.

"Сполучені Штати, Україна та європейські партнери продовжуватимуть тісно співпрацювати протягом усього переговорного процесу, маючи спільну мету — перейти до ширших багатосторонніх обговорень за участю європейських партнерів та досягти всеосяжного й тривалого миру", — додав Віткофф.

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Допис Віткоффа. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, делегація України вже розпочала тристоронні переговори з американцями та росіянами в Абу-Дабі. Сторони обговорять питання припинення війни та наближення миру.

Раніше у Вашингтоні висловили стриманий оптимізм щодо перспектив переговорів між Україною та Росією. Як повідомив американський посадовець на умовах анонімності, попри суттєві публічні суперечності стосовно територіального питання, під час непублічних контактів Київ і Москва вже демонструють певну готовність до компромісів.

США переговори Україна Європа Росія Стів Віткофф Абу-Дабі
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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