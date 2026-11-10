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Стартували тристоронні переговори України, США та РФ

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10 листопада 2026 10:44
Тристоронні переговори Україна-США-Росія: заява Рустема Умєрова Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS
Українська делегація в Абу-Дабі. Фото: Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS

Українська делегація розпочала тристоронні переговори зі США та Росією у вівторок вранці, 10 листопада. Головна мета переговорів — зупинити бойові дії та наблизити мир. Рустем Умєров, який разом із Будановим, Арахамією, Кислицею та Скібіцьким представляє Київ, заявив про фокус на гарантіях безпеки, економіці та гуманітарних цілях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Рустема Умєрова. 

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Старт тристороннього діалогу в Абу-Дабі

Формат дипломатичних контактів щодо завершення війни змінився. Представники України, Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації офіційно перейшли до тристоронніх переговорів. Як повідомив Рустем Умєров, на порядку денному зараз стоять найважливіші питання.

Це припинення бойових дій та безпосередні кроки, які дозволять наблизити мир. Уся команда українських переговірників діє чітко відповідно до завдань, які попередньо визначив президент України.

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Повідомлення Рустема Умєрова. Фото: скриншот

Відстоювати українські інтереси за стіл переговорів сіла представницька дипломатична група. До складу офіційної делегації увійшли Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця, а також Вадим Скібіцький.

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Українська сторона відразу окреслила свої базові вимоги та очікування від цього процесу. Озвучені умови стосуються як військової, так і цивільної складової.

"Наші ключові пріоритети – припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні кроки", — наголосив Рустем Умєров.

Примітно, що українські та російські переговорники сидять навпроти один одного. А от американська делегація та представники від ОАЕ розсілися по центру столу. 

Новини.LIVE раніше повідомляли, що українська делегація 10 листопада розпочала насичений дипломатичний марафон в ОАЕ. Спершу відбулися закриті переговори з партнерами зі Штатів та Європи, а вже потім вихід на спільну тристоронню розмову з росіянами за посередництва Вашингтона. Відомо, що делегації мають високопоставлених чиновників, частина з яких вперше бере участь у переговорах. 

Синхронно з подіями на Близькому Сході інший важливий раунд стартував у Парижі. Там глава МЗС Андрій Сибіга та держсекретар США Марко Рубіо вирішують питання термінового постачання зброї й шукають дієві механізми для зупинки бойових дій.

У Білому домі тим часом діляться стриманими надіями на прорив у перемовинах. Попри те, що на публіку сторони тримають жорстку лінію щодо кордонів і не визнають компромісів, кулуарно і Україна, і Росія вже подають сигнали про готовність поступатися в окремих моментах.

США переговори Україна Росія мирні переговори Абу-Дабі
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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