Держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: кадр з відео

В Парижі у вівторок, 10 листопада, стартувала двостороння зустріч представників дипломатичних відомств України та США. Зокрема глава МЗС України Андрій Сибіга та держсекретар США Марко Рубіо зосередилися на військовій підтримці Києва та кроках до миру. Діалог відбувається паралельно зі складними тристоронніми переговорами в Абу-Дабі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення від МЗС України.

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Сибіга та Рубіо зустрілися для переговорів тет-а-тет

Переговори міністра закордонних справ Андрія Сибіги та американського держсекретаря Марко Рубіо відбуваються безпосередньо перед переговорів в Абу-Дабі.

Ключовими темами двостороннього спілкування дипломатів стали пошук дієвих шляхів до миру, подальший розвиток стратегічного партнерства двох держав, а також кроки для посилення стійкості та обороноздатності української армії.

Сьогоднішній робочий графік Марко Рубіо у Парижі побудований так, що саме ситуація в Україні опинилася в центрі уваги західних союзників. Як повідомив у вівторок вранці вашингтонський кореспондент Алекс Рауфоглу у соцмережі Х, розклад дипломатів передбачає не лише пряму зустріч, а й окреме обговорення українських питань усіма представниками G7.

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BREAKING!! Rubio’s Tuesday Paris schedule puts Ukraine front and center.



He’ll meet Sybiha before joining G7 talks, including a working lunch focused on support for Ukraine.



The meetings come as separate U.S.-Ukraine-Russia talks are underway in Abu Dhabi. pic.twitter.com/tgNkltkCTk — Alex Raufoglu (@ralexdc) November 10, 2026

"Розклад Рубіо у вівторок у Парижі ставить Україну в центр уваги. Він зустрінеться з Сибігою перед тим, як приєднатися до переговорів G7, включно з робочим обідом, присвяченим підтримці України. Ці зустрічі відбуваються на тлі окремих переговорів США-Україна-Росія, які тривають в Абу-Дабі", — написав кореспондент.

В МЗС України натомість повідомили, що переговори Рубіо та Сибіги охоплять кілька тем.

"Міністр закордонних справ України та держсекретар США обговорять мирні зусилля, розвиток стратегічного партнерства, посилення обороноздатності та стійкості України", — йдеться у повідомленні відомства.

Новини.LIVE повідомляли, що українські переговірники у вівторок, 10 листопада, розпочали роботу в Еміратах. Спершу українська сторона проведе закриту зустріч із представниками Європи та Сполучених Штатів, а вже після цього сяде за стіл тристоронніх переговорів разом із Вашингтоном і Москвою.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов виклав перше фото з Абу-Дабі, де й стартує серія раундів між українською, американською та російською делегаціями.

Разом із тим в ОАЕ працює велика група європейських дипломатів, з якими Київ планує погоджувати всі свої кроки, обговорюючи план відбудови та майбутню безпеку України. Списки учасників усіх переговорних груп уже повністю сформовані.