Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: кадр из видео

Во вторник, 10 ноября, в Париже началась двусторонняя встреча представителей дипломатических ведомств Украины и США. В частности, глава МИД Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио сосредоточились на военной поддержке Киева и шагах к миру. Диалог проходит параллельно со сложными трехсторонними переговорами в Абу-Даби.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение МИД Украины.

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Сибига и Рубио встретились для переговоров тет-а-тет

Переговоры министра иностранных дел Андрея Сибиги и американского госсекретаря Марко Рубио проходят непосредственно перед переговорами в Абу-Даби.

Ключевыми темами двустороннего общения дипломатов стали поиск действенных путей к миру, дальнейшее развитие стратегического партнерства двух государств, а также шаги по укреплению устойчивости и обороноспособности украинской армии.

Сегодняшний рабочий график Марко Рубио в Париже построен так, что именно ситуация в Украине оказалась в центре внимания западных союзников. Как сообщил во вторник утром вашингтонский корреспондент Алекс Рауфоглу в соцсети X, график дипломатов предусматривает не только прямую встречу, но и отдельное обсуждение украинских вопросов всеми представителями G7.

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Он встретится с Сибихой перед тем, как присоединиться к переговорам G7, включая рабочий обед, посвященный поддержке Украины.



Эти встречи проходят на фоне отдельных переговоров между США, Украиной и Россией, которые сейчас идут в Абу-Даби. pic.twitter.com/tgNkltkCTk — Alex Raufoglu (@ralexdc) 10 ноября 2026

"Расписание Рубио на вторник в Париже ставит Украину в центр внимания. Он встретится с Сибигой перед тем, как присоединиться к переговорам «Большой семерки», включая рабочий обед, посвященный поддержке Украины. Эти встречи проходят на фоне отдельных переговоров между США, Украиной и Россией, которые продолжаются в Абу-Даби"», — написал корреспондент.

В МИД Украины, в свою очередь, сообщили, что переговоры Рубио и Сибиги затронут несколько тем.

"Министр иностранных дел Украины и госсекретарь США обсудят мирные усилия, развитие стратегического партнерства, укрепление обороноспособности и устойчивости Украины", — говорится в сообщении ведомства.

Новини.LIVE сообщали, что украинские переговорщики во вторник, 10 ноября, приступили к работе в Эмиратах. Сначала украинская сторона проведет закрытую встречу с представителями Европы и Соединенных Штатов, а уже после этого сядет за стол трехсторонних переговоров вместе с Вашингтоном и Москвой.

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов опубликовал первое фото из Абу-Даби, где и начнется серия раундов между украинской, американской и российской делегациями.

Вместе с тем в ОАЭ работает большая группа европейских дипломатов, с которыми Киев планирует согласовывать все свои шаги, обсуждая план восстановления и будущую безопасность Украины. Списки участников всех переговорных групп уже полностью сформированы.