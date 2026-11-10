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Начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ

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10 ноября 2026 10:44
Трехсторонние переговоры Украина–США–Россия: заявление Рустема Умерова Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS
Украинская делегация в Абу-Даби. Фото: Sputnik/Григорий Сысоев/Pool via REUTERS

Украинская делегация начала трехсторонние переговоры с США и Россией во вторник утром, 10 ноября. Главная цель переговоров — прекратить боевые действия и приблизить мир. Рустем Умеров, который вместе с Будановым, Арахамией, Кислицей и Скибицким представляет Киев, заявил, что основное внимание будет уделяться гарантиям безопасности, экономике и гуманитарным вопросам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Рустема Умерова.

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Начало трехстороннего диалога в Абу-Даби

Формат дипломатических контактов по вопросу прекращения войны изменился. Представители Украины, Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации официально перешли к трехсторонним переговорам. Как сообщил Рустем Умеров, на повестке дня сейчас стоят важнейшие вопросы.

Это прекращение боевых действий и непосредственные шаги, которые позволят приблизить мир. Вся команда украинских переговорщиков действует четко в соответствии с задачами, предварительно определенными президентом Украины.

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Сообщение Рустема Умерова. Фото: скриншот

Отстаивать украинские интересы за столом переговоров приступила представительная дипломатическая группа. В состав официальной делегации вошли Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, а также Вадим Скибицкий.

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Украинская сторона сразу обозначила свои основные требования и ожидания от этого процесса. Озвученные условия касаются как военной, так и гражданской составляющей.

"Наши ключевые приоритеты — прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные меры", — подчеркнул Рустем Умеров.

Примечательно, что украинские и российские переговорщики сидят друг напротив друга. А вот американская делегация и представители ОАЭ расселись по центру стола.

Новини.LIVE ранее сообщали, что украинская делегация 10 ноября начала насыщенный дипломатический марафон в ОАЭ. Сначала состоялись закрытые переговоры с партнерами из США и Европы, а уже затем — выход на совместные трехсторонние переговоры с россиянами при посредничестве Вашингтона. Известно, что в состав делегаций входят высокопоставленные чиновники, часть из которых впервые принимает участие в переговорах.

Одновременно с событиями на Ближнем Востоке другой важный раунд начался в Париже. Там глава МИД Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио решают вопросы срочных поставок оружия и ищут действенные механизмы для прекращения боевых действий.

В Белом доме тем временем высказывают сдержанные надежды на прорыв в переговорах. Несмотря на то, что публично стороны придерживаются жесткой линии в отношении границ и не признают компромиссов, за кулисами и Украина, и Россия уже подают сигналы о готовности пойти на уступки в отдельных вопросах.

США переговоры Украина Россия мирные переговоры Абу-Даби
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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