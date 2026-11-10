Переговоры в Абу-Даби. Фото: Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS

Представители Украины, России, Соединённых Штатов Америки и НАТО выступили с первыми заявлениями в ходе переговоров в Абу-Даби во вторник, 10 ноября. В частности, американский представитель Джаред Кушнер сообщил, что Киев и Москва сократили разрыв в переговорном процессе.

Новини.LIVE собрали заявления с переговоров в Абу-Даби.

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Переговоры по Украине в Абу-Даби 10 ноября

Кушнер отметил, что ему было очень приятно поговорить со всеми.

"Мы почти ежедневно общались с обеими сторонами. Думаю, мы действительно определили и сузили разрывы в том, что нам нужно преодолеть. У нас есть хорошие идеи, как это сделать", — говорит он.

Джаред Кушнер. Фото: REUTERS/Rula Rouhana

Американский посланник надеется, что удастся провести откровенный и открытый разговор. По его словам, завтра стороны будут двигаться дальше.

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Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе, генерал Алексус Гникевич, заявил, что удалось достичь значительного прогресса в трехстороннем диалоге между вооружёнными силами.

Алексус Гникевич. Фото: REUTERS/Rula Rouhana

"Я с нетерпением жду работы с обеими сторонами, чтобы развить наш предыдущий прогресс и заложить основы для прочного мира", — сказал он.

Помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский поблагодарил США за открытость и готовность к сотрудничеству.

Представители России на переговорах в Абу-Даби 10 ноября. Фото: REUTERS/Rula Rouhana

"Мы надеемся, что сегодняшняя встреча в представительном составе — наша делегация стала больше и профессиональнее — позволит нам продвинуться на пути к миру", — заявил Мединский.

Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров подчеркнул, что Украина и США вели очень продуктивные дискуссии почти год. Он также поблагодарил европейских партнеров, которые являются частью этого процесса.

Украинская делегация в Абу-Даби. Фото: REUTERS/Rula Rouhana

"У нас есть мандат от президента Зеленского обсуждать все вопросы, чтобы положить конец этой войне. И мы надеемся, что добьемся прочного мира для Украины. Это гарантии безопасности", — говорит Умеров.

Отметим, что Украину на переговорах представляют Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Гарантии безопасности

Источник, близкий к украинской делегации, в комментарии для "Украинской правды" сообщил, что на переговорах обсуждались гарантии безопасности для Украины, Европы и России.

В рамках первого раунда стороны также обсудили требования РФ относительно гарантий безопасности и перспектив Украины после завершения войны, в частности вопрос её восстановления.

"Ключевая позиция украинской стороны — сначала должна быть прекращена война. Только после этого возможен переход к формированию новой архитектуры безопасности в Европе, которая должна обеспечить долгосрочную стабильность и не допустить повторения агрессии", — отмечает источник.

Как писали Новини.LIVE, 10 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры с участием представителей Украины, США и европейских партнеров. По их итогам стороны подчеркнули, что любые будущие договоренности должны основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины.

А президент США Дональд Трамп сообщил, что, по оценке Вашингтона, Россия все больше склоняется к прекращению войны против Украины. Об этом он заявил на фоне трехсторонних переговоров в Абу-Даби.