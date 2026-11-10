Переговоры в Абу-Даби: первые заявления делегаций Украины, США, НАТО и России
Представители Украины, России, Соединённых Штатов Америки и НАТО выступили с первыми заявлениями в ходе переговоров в Абу-Даби во вторник, 10 ноября. В частности, американский представитель Джаред Кушнер сообщил, что Киев и Москва сократили разрыв в переговорном процессе.
Новини.LIVE собрали заявления с переговоров в Абу-Даби.
Переговоры по Украине в Абу-Даби 10 ноября
Кушнер отметил, что ему было очень приятно поговорить со всеми.
"Мы почти ежедневно общались с обеими сторонами. Думаю, мы действительно определили и сузили разрывы в том, что нам нужно преодолеть. У нас есть хорошие идеи, как это сделать", — говорит он.
Американский посланник надеется, что удастся провести откровенный и открытый разговор. По его словам, завтра стороны будут двигаться дальше.
Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе, генерал Алексус Гникевич, заявил, что удалось достичь значительного прогресса в трехстороннем диалоге между вооружёнными силами.
"Я с нетерпением жду работы с обеими сторонами, чтобы развить наш предыдущий прогресс и заложить основы для прочного мира", — сказал он.
Помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский поблагодарил США за открытость и готовность к сотрудничеству.
"Мы надеемся, что сегодняшняя встреча в представительном составе — наша делегация стала больше и профессиональнее — позволит нам продвинуться на пути к миру", — заявил Мединский.
Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров подчеркнул, что Украина и США вели очень продуктивные дискуссии почти год. Он также поблагодарил европейских партнеров, которые являются частью этого процесса.
"У нас есть мандат от президента Зеленского обсуждать все вопросы, чтобы положить конец этой войне. И мы надеемся, что добьемся прочного мира для Украины. Это гарантии безопасности", — говорит Умеров.
Отметим, что Украину на переговорах представляют Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.
Гарантии безопасности
Источник, близкий к украинской делегации, в комментарии для "Украинской правды" сообщил, что на переговорах обсуждались гарантии безопасности для Украины, Европы и России.
В рамках первого раунда стороны также обсудили требования РФ относительно гарантий безопасности и перспектив Украины после завершения войны, в частности вопрос её восстановления.
"Ключевая позиция украинской стороны — сначала должна быть прекращена война. Только после этого возможен переход к формированию новой архитектуры безопасности в Европе, которая должна обеспечить долгосрочную стабильность и не допустить повторения агрессии", — отмечает источник.
Как писали Новини.LIVE, 10 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры с участием представителей Украины, США и европейских партнеров. По их итогам стороны подчеркнули, что любые будущие договоренности должны основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины.
А президент США Дональд Трамп сообщил, что, по оценке Вашингтона, Россия все больше склоняется к прекращению войны против Украины. Об этом он заявил на фоне трехсторонних переговоров в Абу-Даби.