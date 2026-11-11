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Головна Новини дня Зеленський про переговори: до кінця листопада Європі треба визначити своїх представників

Зеленський про переговори: до кінця листопада Європі треба визначити своїх представників

Ua ru
11 листопада 2026 00:27
Зеленський закликав Європу обрати представників для участі у мирних переговорах до кінця листопада Reuters
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що роль Європи у мирних переговорах щодо припинення війни Росії проти України буде зростати. У зв’язку з цим він закликав Європу вже до кінця листопада визначити, хто представлятиме її та матиме мандат на переговорах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на спілкування глави держави з журналістами, яке транслював Офіс президента.

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Що сказав Зеленський про важливість участі Європи в переговорах

Зеленський наголосив, що участь європейських країн у переговорному процесі є надзвичайно важливою, оскільки війна відбувається саме в Європі. Причому від її завершення залежать майбутні гарантії безпеки та відновлення України.

Він додав, що ближче до січня роль Європи ставатиме все важливішою, і тому європейцям слід зосередитися на цьому питанні та ухвалити рішення, хто представлятиме їх на переговорах. За словами президента, Європі краще поговорити з Україною, а не просто чекати, поки Київ погодиться з тим, хто представлятиме європейців.

"Я вважаю, що в листопаді, не відкладаючи до кінця місяця, нам потрібно визначитися з тим, хто представлятиме Європу на переговорах. Так буде краще, бо ці представники отримають мандат на ведення переговорів. І вони отримають цей мандат від усієї Європи, від усієї цієї коаліції... Це може бути одна людина, дві, три людини або ціла група. Саме тому я вважаю, що дуже важливо визначитися з цим питанням. Бо нам потрібна єдність у НАТО. Нам потрібна єдність у ЄС", — заявив Зеленський.

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Підсумовуючи, глава держави висловив надію, що відповідне рішення вдасться ухвалити до кінця листопада, а ще краще — 19 листопада в Німеччині.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський в одному з інтерв’ю розповів, які загрози можуть виникнути для Європи, якщо країни перестануть допомагати Україні. За його словами, РФ може посилити гібридні атаки на європейські країни або ж спробувати розширити свій вплив на континенті.

Також ми писали, що 10 листопада в Абу-Дабі відбулася перша з лютого тристороння зустріч України, США та Росії щодо завершення війни. За словами Зеленського, одне з питань стосувалося обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" або навіть "1500 на 150о".

Володимир Зеленський переговори Європа війна в Україні мирні переговори
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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