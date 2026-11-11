Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что роль Европы на мирных переговорах об окончании войны России против Украины будет расти. В связи с этим он призвал Европу уже до конца ноября определить, кто будет их представлять и иметь мандат на переговорах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на общение главы государства с журналистами, которую транслировал Офис президент.

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Что сказал Зеленский о важности участия Европы на переговорах

Зеленский подчеркнул, что участие европейских стран в переговорном процессе является крайне важным, поскольку война происходит именно в Европе. Причем от ее завершения зависят будущие гарантии безопасности и восстановление Украины.

Он добавил, что ближе к январю роль Европы будет становиться более важной и поэтому европейцам следует сосредоточиться на этом вопросе и принять решение, кто будет их представлять на переговорах. По словам президента, Европе лучше поговорить с Украиной, а не просто ждать, пока Киев согласится с тем, кто будет представлять европейцев.

"Я считаю, что в ноябре, не откладывая до конца месяца, нам нужно определиться с тем, кто будет представлять Европу на переговорах. Так будет лучше, потому что эти представители получат мандат на ведение переговоров. И они получат этот мандат от всей Европы, от всей этой коалиции... Это может быть один человек, два, три человека или целая группа. Именно поэтому я считаю, что очень важно определиться с этим вопросом. Потому что нам необходимо единство в НАТО. Нам необходимо единство в ЕС", — заявил Зеленский.

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Резюмируя глава государства выразил надежду, что соответствующее решение удастся принять до конца ноября, а еще лучше — 19 ноября в Германии.

Как сообщали Новини.LIVE, Президент Украины Владимир Зеленский в одном из интервью рассказал, какие угрозы могут возникнуть для Европы, если страны перестанет помогать Украине. По его словам, РФ может усилить гибридные атаки на европейские страны либо же попытаться расширить свое влияние на континенте.

Также мы писали, что 10 ноября в Абу-Даби состоялся первая с февраля трехсторонняя встреча Украины, США и России по завершению войны. По словам Зеленского, одим из вопросов касался обмена пленными в формате "1000 на 1000" или даже "1500 на 1500".