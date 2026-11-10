Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью для DR Nyheder. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью датскому телеканалу DR Nyheder объяснил, какие угрозы могут возникнуть для Европы, если страны перестанут помогать Украине. По его словам, Россия может усилить гибридные атаки на европейские государства или попытаться расширить своё влияние на континенте. В последнем случае в противостояние могут быть вовлечены страны НАТО и Соединённые Штаты.

Об этом рассказал Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Реклама

Зеленский объяснил, почему Европе нужна сильная Украина

Глава государства подчеркнул, что отказ от поддержки Украины не соответствует интересам европейских стран. Он объяснил это позицией России, которая выступает против европейских правил и ценностей.

"С прагматической точки зрения иметь сильную Украину важно и даже необходимо. Если европейская помощь прекратится, последствия могут быть только опасными или очень опасными", — заявил Зеленский.

Первый сценарий предусматривает массовые гибридные атаки России

Первый вариант развития событий Зеленский назвал мягким. По его словам, Россия уже неоднократно прибегала к гибридным атакам в Молдове, Румынии, Болгарии, Германии, Финляндии и Дании.

Читайте также:

"Они начнут делать это массово. Это мягкий сценарий", — пояснил президент.

Второй сценарий угрожает странам НАТО

Другой вариант, по словам Зеленского, значительно опаснее. Он считает, что Владимир Путин стремится восстановить влияние России на бывшие советские республики. В частности, на страны Балтии и Молдову.

"То есть речь идет также о странах, входящих в НАТО, а это означает, что НАТО придется реагировать. Будет задействована вся Европа и Соединенные Штаты", — отметил глава государства.

Отдельно он предположил, что Россия может попытаться заблокировать Балтийское море.

Почему Зеленский не соглашается на уступки по Донбассу

В интервью президент также напомнил, что Путин сначала говорил о Донбассе, но впоследствии российские войска попытались захватить Киев. Кроме того, российские власти заявляли о защите русскоязычного населения, однако оккупация сопровождалась убийствами мирных жителей в Буче и других населенных пунктах.

Зеленский назвал территориальные уступки ради мира абстрактным понятием.

"Именно поэтому, когда американцы спросили: "Можете ли вы обменять Донбасс на безопасность?", я сразу ответил: "Можете ли вы объяснить мне, что это значит? Какую безопасность? НАТО?", — отметил президент.

По его словам, речь шла о гарантиях, аналогичных членству в Альянсе. Однако Зеленский подчеркнул, что Украина не может соглашаться на неопределенные условия, когда от нее требуют четкого ответа по поводу территорий.

Президент также напомнил, что Украина в свое время отказалась от ядерного оружия, впоследствии Россия препятствовала её европейской интеграции и вступлению в НАТО, а затем начала оккупацию украинских территорий.

Он не верит, что Путин остановится после получения контроля над Донбассом.

"Он сделает паузу. А потом вернется через год, два или пять лет. И кто будет виноват?" — спросил глава государства.

Как Украина предлагает завершить горячую фазу войны

Отдельно Зеленский считает, что для прекращения боевых действий Украина и Россия должны остановиться на текущих позициях, прекратить огонь и перейти к дипломатическим переговорам.

"Это может длиться месяц, два месяца или год. Или даже дольше, чем мы сегодня ожидаем. Но мы завершаем горячую фазу войны, и люди перестают гибнуть. Когда вы удерживаете позиции, вы говорите о линии соприкосновения, замедляете темпы мобилизации, экономика начинает работать. Вы ведете переговоры. Диалог лучше оружия. Именно поэтому лучший способ завершить эту войну — заменить оружие словами", — сказал Зеленский.

Он также предупредил, что требование сначала согласовать долгосрочный план со многими сложными условиями, а уже потом прекращать боевые действия, может свидетельствовать о нежелании России остановить войну.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Андрей Мельник заявил о готовности президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в любой точке мира. Среди возможных вариантов дипломат назвал даже Антарктиду, однако исключил Москву.

Также Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский предупредил о намерении России разделить Украину по Днепру. Для этого российские войска пытаются нанести максимальный ущерб, в частности разрушая мосты и объекты энергетической инфраструктуры.