Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что РФ стремится разделить Украину по реке Днепр. Цель российской армии — нанести максимальный ущерб, разрушая мосты и энергетику страны. Отдельно он напомнил, что 10 ноября должна состояться встреча в ОАЭ, украинская сторона стремится найти путь к завершению войны.

Об этом сообщил Зеленский в своем обращении, передает Новини.LIVE.

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Россия пытается разделить Украину по Днепру

Владимир Зеленский сообщил, что во время заседания Штаба Верховного главнокомандующего подробно обсудили последствия российских ударов по мостам и энергетическим сетям.

"Россия пытается разделить Украину по Днепру и максимально испортить жизнь людей, жизнь наших городов и сел", — сказал он.

По его словам, Украина еженедельно обновляет меры противодействия российской агрессии, важно, чтобы центральные и местные власти действовали эффективно в этом вопросе. По словам Зеленского, Кабинет министров готов решать проблемы, с которыми не удалось справиться на местах, и направлять дополнительные государственные ресурсы.

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"Все годы этой войны мы действуем именно так — мы устраняем дефициты, мы ищем и поставляем необходимые вещи: прежде всего оружие, оборудование, необходимые ресурсы, в частности энергетические. Власти на центральном уровне всегда помогают, и необходимо, чтобы на уровне общин, на уровне областей было сделано то, о чем мы договаривались и что определено всеми планами устойчивости", — подчеркнул он.

Зеленский провел беседу с Урсулой фон дер Ляйен

Отдельно президент рассказал о беседе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он поблагодарил её за поддержку и сообщил, что Украина получит дополнительную помощь от Европейского Союза.

"Должно произойти укрепление, в частности, логистики, транспортных перевозок, которые Россия пытается заблокировать, — нашей энергетики, способности наших людей пережить эту зиму. Мы ведем переговоры со странами-партнерами в двустороннем порядке, на этой неделе состоятся еще соответствующие встречи. Будут и оборонные пакеты, мы готовим их прямо сейчас. И необходим политический прогресс для Украины в отношениях с Европейским союзом", — сказал президент.

Стало известно, что Украина откроет все кластеры в переговорах о вступлении в ЕС. Глава государства назвал это абсолютно реалистичной целью.

Зеленский также напомнил, что на этой неделе Верховная Рада будет работать в пленарном режиме. Отдельно он обратился к народным депутатам с просьбой поддержать законопроекты о евроинтеграции, финансировании государства и борьбе с коррупцией, в частности инициативу о присоединении Украины к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"И эта неделя в Украине — пленарная. В повестке дня важные законопроекты, которые имеют значение для европейской интеграции Украины, финансирования нашего государства и борьбы с коррупцией", — сказал он.

Украинская переговорная группа прибыла в ОАЭ

Владимир Зеленский напомнил, что украинская делегация уже прибыла в Абу-Даби. Он проинформировал представителя Индии о подготовке мероприятия. Первая встреча переговорных групп должна состояться 10 ноября, к ней присоединятся европейские партнеры.

"Сейчас в Абу-Даби на встречах наша команда будет предлагать меры по деэскалации, должно быть понимание, как организовать трехсторонний формат на уровне лидеров, чтобы реально и честно положить конец этой войне. Мир нужен. Гарантии безопасности нужны. И реальные ресурсы для восстановления Украины после войны нужны", — подчеркнул он.

Зеленский заявил о рекордных потерях российской армии

Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого о ситуации на фронте. Стало известно, что российская армия понесла рекордные суточные и еженедельные потери, а Украина продолжает наносить удары на большие расстояния по РФ.

"В эти дни наши защитники и защитницы обеспечивают рекордные результаты в уничтожении российских оккупантов: в России рекордные потери на фронте — суточные и еженедельные. И работают украинские дальнобойные санкции", — сказал он.

Мы писали, что Владимир Зеленский сообщил, что в результате террористических действий РФ Украина получит срочные средства от Европейского Союза на восстановление энергетики. Такой механизм будет применен в связи с чрезвычайной ситуацией.

Новини.LIVE сообщали, что глава государства сообщил: по итогам телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди стало известно, что страна готова выступить посредником в Черном море для экспорта украинского зерна. Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество в этом вопросе.