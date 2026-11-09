Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що РФ прагне роз'єднати Україну по річці Дніпро. Ціль російської армії — заподіювати максимальну шкоду, руйнуючи мости та енергетику країни. Окремо він нагадав, що 10 листопада має відбутись зустріч в ОАЄ, українська сторона прагне знайти шлях завершення війни.

Про це повідомив Зеленський у своєму зверненні, передає Новини.LIVE.

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Росія намагається розділити Україну по Дніпру

Володимир Зеленський повідомив, що під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача детально обговорили наслідки російських ударів по мостах та енергетичних мережах.

"Росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру й максимально зіпсувати життя людей, життя наших міст і сіл", — сказав він.

За його словами, Україна щотижня оновлює заходи протидії російській агресії, важливо, щоб центральна та місцева влада були ефективні в цьому питанні. За словами Зеленського, Кабінет Міністрів готовий розв'язувати проблеми, з якими не вдалося впоратися на місцях, і спрямовувати додаткові державні ресурси.

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"Всі роки цієї війни ми проходимо саме так – ми закриваємо дефіцити, ми шукаємо й постачаємо необхідні речі: зброю передусім, обладнання, необхідні ресурси, зокрема енергетичні. Влада на центральному рівні завжди допомагає, і треба, щоб на рівні громад, на рівні областей було зроблено те, про що ми домовлялись і що визначено всіма планами стійкості", — наголосив він.

Зеленський мав розмову з Урсулою фон дер Ляєн

Окремо президент розповів про розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він подякував їй за підтримку та повідомив, що Україна отримає додаткову допомогу від Європейського Союзу.

"Має бути посилення зокрема й логістики, транспортних перевезень, які Росія намагається заблокувати, — нашої енергетики, здатності наших людей пройти цю зиму. Ми говоримо з країнами-партнерами у двосторонньому порядку, цього тижня будуть ще відповідні зустрічі. І будуть оборонні пакети, ми готуємо їх саме зараз. І потрібен політичний прогрес для України у відносинах із Європейським Союзом", — сказав президент.

Стало відомо, що Україна відкриє всі кластери в перемовинах про вступ в ЄС. Глава держави назвав це абсолютно реалістичною ціллю.

Зеленський також нагадав, що цього тижня Верховна Рада працюватиме в пленарному режимі. Окремо він звернувся до нардепів із проханням підтримати законопроєкти щодо євроінтеграції, фінансування держави та боротьби з корупцією, зокрема ініціативу про приєднання України до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

"І цей тиждень в Україні – пленарний. У порядку денному важливі законопроєкти, які мають значення для нашої європейської інтеграції України, для фінансування нашої держави й для боротьби з корупцією", — сказав він.

Українська переговорна група прибула до ОАЕ

Володимир Зеленський нагадав, що українська делегація вже прибула до Абу-Дабі. Він проінформував представника Індії про підготовку події. Перша зустріч переговорних груп має відбутись 10 листопада, до неї долучаться європейські партнери.

"Зараз в Абу-Дабі на зустрічах наша команда буде пропонувати деескалаційні кроки, має бути розуміння, як організувати тристоронній формат на рівні лідерів, щоб реально чесно закінчити цю війну. Мир потрібен. Гарантії безпеки потрібні. І справжні ресурси для відновлення України після війни потрібні", — наголосив він.

Зеленський заявив про рекордні втрати російської армії

Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого про ситуацію на фронті. Стало відомо, що російська армія зазнала рекордних щодобових і щотижневих втрат, а Україна продовжує завдавати далекобійних ударів по РФ.

"Цими днями наші захисники, захисниці забезпечують і рекордні результати у знищенні російських окупантів: у Росії рекордні втрати на фронті – щодобові та щотижневі. І працюють і українські далекобійні санкції", — сказав він.

Ми писали, що Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок терористичних дій РФ, Україна отримає термінові кошти від Європейського Союзу на відновлення енергетики. Такий механізм застосується у зв'язку з надзвичайною ситуацією.

Новини.LIVE інформували, що глава держави повідомив, за підсумками телефонної розмови з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, стало відомо, що країна готова виступили попередником у Чорному морі для експорту українського зерна. Україна розраховує на подальше партнерство в цьому питанні.