Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Через критичну ситуацію зі світлом, теплом та водою в Україні Євросоюз задіє спеціальний механізм екстреної допомоги для нашої держави. ЄС застосує механізм допомоги у надзвичайних ситуаціях, щоб швидко профінансувати подолання наслідків російських ударів по інфраструктурі. Найскладніша ситуація наразі у Києві, Херсоні та трьох областях.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з очільницею Єврокомісії, передає Новини.LIVE.

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Екстрені гроші з ЄС на світло та тепло в Україні

Російські атаки залишили багато українських міст без базових умов для життя. Найбільші проблеми з постачанням електрики, тепла та води зараз фіксують у столиці, Херсоні, а також на території Сумщини, Донеччини та Дніпровщини. Аби швидко виправити ситуацію, Європейський Союз задіє спеціальний механізм фінансової допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Відповідне рішення ухвалили під час телефонної розмови президента України з очільницею Єврокомісії.

"Розповів Урсулі про виклики, і ми домовилися, що Євросоюз застосує спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях. Це дасть можливість оперативно надати Україні кошти на те, що зараз найбільше потрібно", — повідомив Володимир Зеленський, додавши, що робочі команди обох сторін вже працюють над цим питанням.

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Рух до ЄС та дипломатичні домовленості

Наступним кроком у розмові стала євроінтеграція. Минулого тижня з'явився щорічний Звіт про розширення Європейського Союзу, у якому Єврокомісія позитивно оцінила прогрес України. За словами глави держави, тепер пріоритетом є відкриття всіх переговорних кластерів, щоб мати змогу почати закривати окремі розділи угоди.

Крім того, Зеленський і фон дер Ляєн обговорили дипломатичну роботу, зокрема нещодавні переговори у Брюсселі.

"Днями були переговори в Брюсселі, де наші команди добре попрацювали над планом відновлення та гарантіями безпеки від Європи", — наголосив президент.

Наостанок лідери торкнулися майбутніх переговорів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Україна та Євросоюз скоординували свої позиції напередодні зустрічі в Абу-Дабі.

"Звісно, обговорили дипломатію. Днями були переговори в Брюсселі, де наші команди добре попрацювали над планом відновлення та гарантіями безпеки від Європи. Скоординували з Урсулою позиції і щодо зустрічі в Абу-Дабі. Робимо все для того, щоб тристоронній формат приніс результати. Дякую, Урсуло!" — підсумував Володимир Зеленський.

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