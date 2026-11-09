В Україні після обстрілу Хмельницької АЕС виник дефіцит в енергосистемі

Перший енергоблок Хмельницької АЕС. Фото: getty.images.com

Під час обстрілу у вівторок, 3 листопада, росіяни атакували трансформатор, який забезпечував потужність Хмельницької атомної електростанції (АЕС). Станція не припинила роботу, але знизила потужність. Через це в енергосистемі України виник дефіцит.

Про це в ефірі "Київського часу" в середу, 4 листопада, повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, передає Новини.LIVE.

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Наслідки удару по трансформатору Хмельницької АЕС

"У нас є і мережі обмеження, і дефіцит із потужності. Він невеликий, але все ж таки з'явився", — зазначив Омельченко.

За його словами, енергосистему рятує маленьке споживання. Узимку українці орієнтовно споживатимуть 14–15 гігават, тоді як до війни було 25 гігават, а тогоріч — 18 гігават. Причинами такого заощадливого користування електроенергією є війна та російські удари, які влітку руйнували українську металургію та іншу промисловість.

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Яка ситуація з енергопостачанням у Києві

Потреби Києва в піковий період узимку складають 1 800 мегават, але збудованої розподільчої генерації наразі є лише 70 мегават.

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"Усе-усе зруйновано. Електрогенерація, зокрема Трипільська, зупинилася", — пояснив експерт.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Енергоатом повідомляв, що на Запорізькій АЕС відновили живлення від української енергосистеми. Увечері 8 листопада ввімкнули лінію "Феросплавна-1". Ситуація залишається складною — можливі повторні знеструмлення.

Також Новини.LIVE з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля писав, що підготовка до зими є ключовим пріоритетом для Кабміну. Найкращими темпами розбудовують генерацію на Київщині та Харківщині. У Києві та на Полтавщині з цим є проблеми.