В Украине после обстрела Хмельницкой АЭС возник дефицит в энергосистеме

Первый энергоблок Хмельницкой АЭС. Фото: getty.images.com

Во время обстрела во вторник, 3 ноября, россияне атаковали трансформатор, который обеспечивал мощность Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). Станция не прекратила работу, но снизила мощность. Из-за этого в энергосистеме Украины возник дефицит.

Об этом в эфире "Київського часу" в среду, 4 ноября, сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передает Новини.LIVE.

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Последствия удара по трансформатору Хмельницкой АЭС

"У нас есть и ограничения в сетях, и дефицит мощности. Он небольшой, но все же возник", — отметил Омельченко.

По его словам, энергосистему спасает низкий уровень потребления. Зимой украинцы будут потреблять примерно 14–15 гигаватт, тогда как до войны было 25 гигаватт, а в прошлом году — 18 гигаватт. Причинами такого экономного потребления электроэнергии являются война и российские удары, которые летом разрушали украинскую металлургию и другую промышленность.

Какова ситуация с энергоснабжением в Киеве

Потребности Киева в пиковый период зимой составляют 1 800 мегаватт, но построенной распределительной генерации пока насчитывается только 70 мегаватт.

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"Все-все разрушено. Электрогенерация, в частности Трипольская, остановилась", — объснил эксперт.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Энергоатом сообщал, что на Запорожской АЭС восстановили питание от украинской энергосистемы. Вечером 8 ноября включили линию "Феросплавная-1". Ситуация остается сложной — возможны повторные отключения электроэнергии.

Также Новини.LIVE со ссылкой на министра энергетики Дениса Шмыгаля писал, что подготовка к зиме является ключевым приоритетом для Кабмина. Наилучшими темпами развивают генерацию в Киевской и Харьковской областях. В Киеве и на Полтавщине с этим возникают проблемы.