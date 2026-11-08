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Головна Новини дня Омельченко: "Укренерго" захистило практично всі ключові підстанції

Омельченко: "Укренерго" захистило практично всі ключові підстанції

Ua ru
8 листопада 2026 19:42
Ексклюзив
Омельченко спростував заяву про захист лише 30% трансформаторів "Укренерго" facebook.com/volodimir.omel.cenko.311520
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Фото: facebook.com/volodimir.omel.cenko.311520

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко не погодився із заявою народного депутата Сергія Нагорняка про те, що "Укренерго" захистило лише 30% ключових трансформаторів. Експерт стверджує, що компанія облаштувала захист практично на всіх основних підстанціях, а незавершені споруди на Київщині, кадри яких оприлюднив ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко, не належать до її відповідальності.

Про це Володимир Омельченко заявив в ефірі програми "Київський час".

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Що Омельченко сказав про захист підстанцій "Укренерго"

Експерт категорично заперечив твердження про те, що компанія захистила лише 30% ключових трансформаторів. За його словами, "Укренерго" подбало про захист практично всіх основних енергетичних об’єктів.

"Насправді компанія "Укренерго" захистила практично майже всі основні і ключові підстанції", — заявив Омельченко.

Він також додав, що охочі можуть особисто переконатися в цьому, відвідавши відповідні об’єкти.

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Під час ефіру ведучий показав Омельченку кадри, які оприлюднив ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко. На них, за його словами, видно проблеми з виконанням робіт із захисту підстанцій у Київській області.

Омельченко пояснив, що показані об’єкти не належать до відповідальності "Укренерго". За його словами, будівництво захисних споруд на цих підстанціях контролюють відповідальні посадовці Київської області.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Вінниччині відновлення зруйнованої російським ракетним ударом підстанції триватиме щонайменше пів року. За словами депутата Вінницької обласної ради Андрія Гижка, для ремонту потрібне спеціальне обладнання іноземного виробництва, виготовлення якого потребує не менше шести місяців.

Також Новини.LIVE писали, що 3 листопада Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру України. За даними "Укренерго", лише протягом попередньої доби ворог понад 20 разів атакував енергооб’єкти, завдавши значних пошкоджень. У низці регіонів, зокрема в Києві, довелося застосувати аварійні відключення електроенергії.

електроенергія Укренерго енергетика відключення світла теплоелектростанція
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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