Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Фото: facebook.com/volodimir.omel.cenko.311520

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко не согласился с заявлением народного депутата Сергея Нагорняка о том, что "Укрэнерго" обеспечило защиту лишь 30 % ключевых трансформаторов. Эксперт утверждает, что компания организовала защиту практически на всех основных подстанциях, а незавершенные сооружения в Киевской области, кадры которых обнародовал бывший советник министра обороны Сергей Стерненко, не входят в сферу ее ответственности.

Об этом Владимир Омельченко заявил в эфире программы "Київський час".

Реклама

Что Омельченко сказал о защите подстанций "Укрэнерго"

Эксперт категорически опроверг утверждение о том, что компания защитила лишь 30% ключевых трансформаторов. По его словам, "Укрэнерго" позаботилось о защите практически всех основных энергетических объектов.

"На самом деле компания "Укрэнерго" защитила практически все основные и ключевые подстанции", — заявил Омельченко.

Он также добавил, что желающие могут лично убедиться в этом, посетив соответствующие объекты.

Читайте также:

Несет ли "Укрэнерго" ответственность за незавершенные сооружения в Киевской области

Во время эфира ведущий показал Омельченко кадры, обнародованные бывшим советником министра обороны Сергеем Стерненко. На них, по его словам, видны проблемы с выполнением работ по защите подстанций в Киевской области.

Омельченко пояснил, что показанные объекты не входят в сферу ответственности "Укрэнерго". По его словам, строительство защитных сооружений на этих подстанциях контролируют ответственные должностные лица Киевской области.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Винницкой области восстановление подстанции, разрушенной российским ракетным ударом, продлится не менее полугода. По словам депутата Винницкого областного совета Андрея Гижка, для ремонта требуется специальное оборудование иностранного производства, изготовление которого занимает не менее шести месяцев.

Также Новини.LIVE писали, что 3 ноября Россия совершила одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. По данным "Укрэнерго", только за последние сутки враг более 20 раз атаковал энергообъекты, нанеся им значительные повреждения. В ряде регионов, в частности в Киеве, пришлось прибегнуть к аварийным отключениям электроэнергии.