Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Омельченко: "Укрэнерго" защитило практически все ключевые подстанции

Омельченко: "Укрэнерго" защитило практически все ключевые подстанции

Ua ru
8 ноября 2026 19:42
Эксклюзив
Омельченко опроверг заявление о том, что защищены лишь 30 % трансформаторов «Укрэнерго» facebook.com/volodimir.omel.cenko.311520
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Фото: facebook.com/volodimir.omel.cenko.311520

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко не согласился с заявлением народного депутата Сергея Нагорняка о том, что "Укрэнерго" обеспечило защиту лишь 30 % ключевых трансформаторов. Эксперт утверждает, что компания организовала защиту практически на всех основных подстанциях, а незавершенные сооружения в Киевской области, кадры которых обнародовал бывший советник министра обороны Сергей Стерненко, не входят в сферу ее ответственности.

Об этом Владимир Омельченко заявил в эфире программы "Київський час".

Реклама

Что Омельченко сказал о защите подстанций "Укрэнерго"

Эксперт категорически опроверг утверждение о том, что компания защитила лишь 30% ключевых трансформаторов. По его словам, "Укрэнерго" позаботилось о защите практически всех основных энергетических объектов.

"На самом деле компания "Укрэнерго" защитила практически все основные и ключевые подстанции", — заявил Омельченко.

Он также добавил, что желающие могут лично убедиться в этом, посетив соответствующие объекты.

Читайте также:

Несет ли "Укрэнерго" ответственность за незавершенные сооружения в Киевской области

Во время эфира ведущий показал Омельченко кадры, обнародованные бывшим советником министра обороны Сергеем Стерненко. На них, по его словам, видны проблемы с выполнением работ по защите подстанций в Киевской области.

Омельченко пояснил, что показанные объекты не входят в сферу ответственности "Укрэнерго". По его словам, строительство защитных сооружений на этих подстанциях контролируют ответственные должностные лица Киевской области.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Винницкой области восстановление подстанции, разрушенной российским ракетным ударом, продлится не менее полугода. По словам депутата Винницкого областного совета Андрея Гижка, для ремонта требуется специальное оборудование иностранного производства, изготовление которого занимает не менее шести месяцев.

Также Новини.LIVE писали, что 3 ноября Россия совершила одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. По данным "Укрэнерго", только за последние сутки враг более 20 раз атаковал энергообъекты, нанеся им значительные повреждения. В ряде регионов, в частности в Киеве, пришлось прибегнуть к аварийным отключениям электроэнергии.

электроэнергия Укрэнерго энергетика отключения света теплоэлектростанция
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации