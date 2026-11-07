Украинский энергетик на фоне разрушенного объекта. Фото иллюстративное: «Укрэнерго»

В Винницкой области восстановление подстанции, разрушенной в результате российского ракетного удара, продлится не менее полугода из-за необходимости изготовления специального оборудования за рубежом. Даже при оперативной работе ремонтных бригад быстро восстановить поврежденные мощности невозможно, поэтому жители региона вынуждены жить по графикам отключений.

Об этом депутат Винницкого областного совета Андрей Гижко сообщил в эфире "День.LIVE", передает портал Новини.LIVE.

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Восстановление разрушенной подстанции в Винницкой области

По словам Гижко, российский ракетный удар привел к разрушению энергетического объекта, для восстановления которого необходимо специализированное оборудование иностранного производства.

Изготовление оборудования требует не менее шести месяцев. Из-за этого полноценное восстановление поврежденных мощностей в краткосрочной перспективе технически и экономически невозможно.

Депутат отметил, что, несмотря на эти проблемы, ремонтные бригады продолжают работать над восстановлением электроснабжения.

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Графики отключений действуют в регионе

Гижко рассказал, что продолжительность отключений зависит от конкретного населенного пункта.

"В каких-то городах и городках у нас 4 на 4 работает, а в каких-то городках и поселках 4 на 2", — отметил депутат.

Гижко объяснил, что по графику "4 на 4" электроэнергия есть в течение четырех часов, после чего ее отключают на такой же период. В других населенных пунктах применяют график "4 на 2".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после ночной атаки 7 ноября в Киеве возникли серьезные проблемы с электро-, тепло- и водоснабжением. Российские удары повредили энергообъекты в Киевской и Житомирской областях.

Также Новини.LIVE писал, что 6 ноября Министерство энергетики назвало Киев и область регионом с самой сложной ситуацией с электроснабжением. Из-за российских атак новые обесточивания зафиксировали в семи областях.