Український енергетик на тлі зруйнованого об'єкта. Фото ілюстративне: Укренерго

На Вінниччині відновлення підстанції, зруйнованої внаслідок російського ракетного удару, триватиме щонайменше пів року через необхідність виготовлення спеціального обладнання за кордоном. Навіть за оперативної роботи ремонтних бригад швидко відновити пошкоджені потужності неможливо, тому жителі регіону змушені жити за графіками відключень.

Про це депутат Вінницької обласної ради Андрій Гижко повідомив в ефірі "День.LIVE", передає портал Новини.LIVE.

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Відновлення зруйнованої підстанції на Вінниччині

За словами Гижка, російський ракетний удар призвів до руйнування енергетичного об'єкта, для відновлення якого необхідне спеціалізоване обладнання іноземного виробництва.

Виготовлення обладнання потребує щонайменше шести місяців. Через це повноцінне відновлення пошкоджених потужностей у короткостроковій перспективі технічно та економічно неможливе.

Депутат зазначив, що попри ці проблеми, ремонтні бригади продовжують працювати над відновленням електропостачання.

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Графіки відключень діють у регіоні

Гижко розповів, що тривалість відключень залежить від конкретного населеного пункту.

"В якихось містах і містечках у нас 4 на 4 працює, а в якихось містечках і селищах 4 на 2", — зазначив депутат.

Гижко пояснив, що за графіком "4 на 4" електроенергія є протягом чотирьох годин, після чого її вимикають на такий самий період. В інших населених пунктах застосовують графік "4 на 2".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що після нічної атаки 7 листопада в Києві виникли серйозні проблеми з електро-, тепло- та водопостачанням. Російські удари пошкодили енергооб'єкти на Київщині та Житомирщині.

Також Новини.LIVE писав, що 6 листопада Міністерство енергетики назвало Київ та область регіоном із найскладнішою ситуацією зі світлом. Через російські атаки нові знеструмлення зафіксували в семи областях.