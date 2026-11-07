Рятувальник. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSKyiv

Росіяни в ніч проти 7 листопада атакували одразу два міста — Київ та Харків. Столиця цієї ночі опинилася під ударом балістики, а у Харкові зафіксовано влучання дрону. В обох випадках були пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА та сайт Харківської міськради.

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Наслідки обстрілу Києва та Харкова 7 листопада

Цієї ночі приблизно о 01:12 росіяни запустили по Києву кілька хвиль балістичних ракет. У місті було чути гучні вибухи і наслідки вже зафіксовані щонайменше в одному районі.

"У Соломʼянському районі влучання уламків у 5-поверхневий житлой будинок. Також за іншою адресою адресою пошкоджене скління вікон, внаслідок вибухової хвилі, в 5-поверховому житловому будинку", — написав мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Пост Кличка. Фото: скриншот

Також сьогодні вночі про атаку повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, в одному з районів дрон влучив у багатоповерхівку.

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"Маємо інформацію про влучання ворожого дрону в дах дев’ятиповерхового житлового будинку в Київському районі Харкова", — йшлося у повідомленні в його Telegram о 00:52.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до нового масованого удару по Україні. За даними розвідки, цілями ворога можуть стати енергетика, мости через Дніпро та цивільні об'єкти.

Також ми писали, що за словами голови Деснянської РДА Максима Бахматова, у Києві через можливі масштабні перебої з водою, опаленням та світла під загрозою комунальної катастрофи можуть опинитися до 2 млн людей.