Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. Цілями атаки можуть стати енергетична інфраструктура, мости через Дніпро та цивільні об'єкти.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 6 листопада, передає Новини.LIVE.

Реклама

Зеленський попередив українців про новий удар РФ

Володимир Зеленський ввечері 6 листопада повідомив, що розвідка має інформацію — РФ готує нову атаку на Україну. Вона буде спрямована на енергетику, по мостах через річку Дніпро та по цивільній інфраструктурі.

Він заявив — представники Повітряних Сил та ЗСУ готуються захищати Україну. Глава держави додав, що ця задача є непростою, адже країні не вистачає перехоплювачів для системи ППО Patriot. Окремо він нагадав про надважливу роль українських партнерів в цьому питанні.

"Кожна домовленість – важлива, кожен день в постачанні – дуже важливий. І дуже просимо партнерів не відкладати постачання на потім", — сказав Зеленський.

Читайте також:

Президент України закликав населення берегти себе та враховувати повітряні загрози РФ.

Ми писали, що за словами Володимира Зеленського, українська сторона не залишає без уваги атаки РФ на енергетику. Стало відомо, що далекобійні санкції продовжуються — удари по НПЗ є відповіддю на ескалацію Росії.

Новини.LIVE інформували, що обстріли російських військ спричиняють неабиякі труднощі для України. Серед наслідків: складна ситуація з електропостачанням та водопостачанням. Найбільше це відчутно для столиці.