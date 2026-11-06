Президент України Володимир Зеленський під час наради. Ілюстративне фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ліквідації наслідків російських ударів та ситуації з енергопостачанням у регіонах. Найскладніша ситуація наразі в Києві, де люди та підприємства стикаються з тривалими відключеннями електроенергії й води. Також під час наради обговорили відновлення енергетичної інфраструктури, постачання обладнання та протидію російським атакам.

Про це йдеться у заяві глави держави, інформує Новини.LIVE у п'ятницю, 6 листопада.

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Зеленський назвав ситуацію з енергетикою в Києві найгіршою

Сьогодні, 6 листопада, під час селекторної наради Володимир Зеленський заслухав доповіді про ліквідацію наслідків російських ударів та забезпечення регіонів електроенергією. Президент наголосив, що найбільші проблеми зараз у столиці: тривалі відключення електрики та води зачіпають як населення, так і підприємства.

"Найгірша ситуація — в Києві: у людей і компаній тривалі відключення електрики та води, і виклики дуже серйозні. Фактично це наслідки невиконання рішень на міському рівні з підготовки до опалювального сезону та цієї російської операції проти української енергетики", — зазначив лідер.

Україна домовилася з Німеччиною та Іспанією про постачання обладнання

Окремо на нараді обговорили додаткову допомогу уряду для відновлення енергетичної інфраструктури. За словами Зеленського, йдеться про постачання необхідного обладнання та прискорення ремонтних робіт.

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Президент також повідомив про домовленості з Німеччиною та Іспанією щодо постачання генераторів, кабелів та іншого обладнання. Ці питання він обговорював із лідерами країн і представниками компаній під час візитів:

"Уряд України забезпечує додаткові речі, які можуть допомогти. Це стосується постачання обладнання та пришвидшення робіт. Є також домовленості з Німеччиною та Іспанію — говорив про це з лідерами та компаніями під час візитів — щодо постачання необхідних генераторів, кабелів та іншого обладнання".

У регіонах залучатимуть додаткові бригади для відновлення

Під час селектора президент заслухав доповіді про ситуацію в Дніпрі, Харкові, на Полтавщині, Черкащині, Вінниччині, в Одесі та області, на Житомирщині, Сумщині й Київщині.

"Були доповіді й про ситуацію в Дніпрі, Харкові, на Полтавщині, Черкащині, у Вінницькій області, в Одесі та області, на Житомирщині, Сумщині, у Київській області. Окремо проговорили з представниками енергетичних компаній — як державних, так і приватних — щодо необхідності залучити додаткові бригади та прискорити відновлення", — повідомив Зеленський.

Енергетикам і комунальникам запустили програму щомісячних доплат

Прем'єр-міністр України доповів про запуск програми щомісячних доплат для всіх працівників, залучених до відновлювальних робіт. Зокрема, виплати передбачені для енергетиків, комунальників, залізничників, а також працівників об'єктів водопідготовки та водопостачання.

Також до відновлення енергомережі та енергетичних об'єктів залучають визначені спроможності Збройних сил України.

"Премʼєр-міністр України доповів про запуск програми щомісячних доплат усім, хто залучений до відновлювання, зокрема енергетикам, комунальникам, залізничникам, працівникам обʼєктів водопідготовки та водопостачання. Важливо, що залучаються визначені спроможності ЗСУ для відновлення енергомережі та енергообʼєктів", — поінформував президент.

Україна готує додаткове постачання амуніції для F-16

Окремо під час наради обговорили протидію російським ударним безпілотникам. Головнокомандувач ЗСУ та Повітряні сили доповіли про застосування бойової авіації для збиття Шахедів, роботу груп прикриття енергетичних та інфраструктурних об'єктів, а також мобільних вогневих груп.

Зеленський повідомив, що Україна готує додаткове постачання амуніції для F-16. За його словами, відповідних домовленостей із партнерами вже досягнуто.

"Була доповідь Головнокомандувача ЗСУ та Повітряних Сил про застосування для збиття "Шахедів" бойової авіації, груп прикриття обʼєктів енергетики, інфраструктури та про застосування мобільних вогневих груп. Готуємо додаткове постачання амуніції для F-16: є вже відповідні домовленості з нашими партнерами. Є окремі доручення Премʼєр-міністру України по комунікації з країнами-сусідами та роботі експортних ліній солідарності. Дякую кожному й кожній, хто справді все робить і працює цілодобово для людей!", — підсумував Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Іспанія підготувала для України новий оборонний пакет на 437 млн євро, а Німеччина — зимову допомогу для посилення стійкості країни, зокрема енергетичної. Також Україна домовляється з країнами Латинської Америки про допомогу обладнанням для української електромережі. Паралельно триває робота над прискоренням постачання ракет для Patriot, систем IRIS-T та допомоги для F-16.

Новини.LIVE писали, що 5 листопада 2026 року Президент України Володимир Зеленський обговорив із португальським колегою Антоніу Жозе Сегуру можливості підтримки української енергосистеми, яка зазнає пошкоджень через російські атаки. Сторони також розглянули перспективи спільного виробництва озброєння та посилення захисту українців. Португалія може долучитися до допомоги у відновленні енергетичної інфраструктури України.