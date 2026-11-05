Зеленський зустрівся із Президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру

Термінова новина

Зустрівся із Президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру в Мадриді. Подякував за співчуття у звʼязку з російським ударом по звичайній школі в Комишувасі, де люди отримували гуманітарну допомогу. Уже четверту добу там триває пошуково-рятувальна операція. Станом на зараз відомо, що загинуло 43 людини. Мої співчуття рідним і близьким. Ще десятки людей можуть залишатися під завалами. Одну людину, яка вважалася зниклою безвісти, сьогодні вдалося знайти живою.

Кожного дня Росія атакує наші міста і громади дронами та ракетами. Багато пошкоджень в енергетиці, дуже непросто все відновлювати. Ми обговорили з паном Президентом, як Португалія може підтримати нашу енергосистему і захист життя в Україні. Говорили і про наші можливості для спільного виробництва зброї. Дуже розраховуємо, що будуть нові кроки на підтримку.

Реклама

Новина доповнюється...