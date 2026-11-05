Зеленский встретился с президентом Португалии Антониу Жозе Сегуру

Срочная новость

Встретился с президентом Португалии Антониу Жозе Сегуру в Мадриде. Поблагодарил за соболезнования в связи с российским ударом по обычной школе в Комишувасе, где люди получали гуманитарную помощь. Уже четвертые сутки там продолжается поисково-спасательная операция. На данный момент известно, что погибли 43 человека. Мои соболезнования родным и близким. Еще десятки людей могут оставаться под завалами. Одного человека, который считался пропавшим без вести, сегодня удалось найти живым.

Каждый день Россия атакует наши города и населенные пункты дронами и ракетами. Много повреждений в энергетике, очень непросто все восстанавливать. Мы обсудили с господином Президентом, как Португалия может поддержать нашу энергосистему и защиту жизни в Украине. Говорили и о наших возможностях для совместного производства оружия. Очень рассчитываем, что будут предприняты новые шаги в поддержку.

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