Зеленский поздравил президента Португалии с победой на выборах

Зеленский поздравил президента Португалии с победой на выборах

Дата публикации 16 марта 2026 17:52
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 16 марта, поздравил президента Португалии Антониу Жозе Сегуру с победой на выборах. Он пожелал ему успехов.

Об этом сообщила пресслужба Офиса Президента, передает Новини.LIVE.

Зеленский подчеркнул, что Португалия очень поддерживает Украину с самого начала большой войны.

"Спасибо за заверения, что оборонная, финансовая, гуманитарная и политическая помощь продолжится и в дальнейшем. Мы также ценим участие Португалии в программе PURL и рассчитываем на дополнительные взносы", — заявил он.

Стороны обсудили возможность совместного производства оружия, участие бизнеса Португалии в восстановлении Украины и путь в Европейский Союз.

Зеленский поблагодарил за четкую позицию относительно европейского будущего Украины.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Сегодня глава государства также провел встречу с американским актером и кинорежиссером Шоном Пенном, который приехал в Киев. В частности, он планирует поездку на фронт.

Кроме того, Зеленский предупредил о возможном дефиците ракет к ПВО из-за войны на Ближнем Востоке.

Ранее украинский лидер объяснил, как воинам ВСУ удалось отвоевать 434 квадратных километров территории.

Владимир Зеленский Португалия Украина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
