Зеленский поздравил президента Португалии с победой на выборах
Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 16 марта, поздравил президента Португалии Антониу Жозе Сегуру с победой на выборах. Он пожелал ему успехов.
Об этом сообщила пресслужба Офиса Президента, передает Новини.LIVE.
Разговор Зеленского с лидером Португалии
Зеленский подчеркнул, что Португалия очень поддерживает Украину с самого начала большой войны.
"Спасибо за заверения, что оборонная, финансовая, гуманитарная и политическая помощь продолжится и в дальнейшем. Мы также ценим участие Португалии в программе PURL и рассчитываем на дополнительные взносы", — заявил он.
Стороны обсудили возможность совместного производства оружия, участие бизнеса Португалии в восстановлении Украины и путь в Европейский Союз.
Зеленский поблагодарил за четкую позицию относительно европейского будущего Украины.
Сегодня глава государства также провел встречу с американским актером и кинорежиссером Шоном Пенном, который приехал в Киев. В частности, он планирует поездку на фронт.
Читайте Новини.LIVE!