Головна Новини дня Зеленський привітав президента Португалії з перемогою на виборах

Зеленський привітав президента Португалії з перемогою на виборах

Дата публікації: 16 березня 2026 17:52
Зеленський привітав президента Португалії з перемогою на виборах
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у понеділок, 16 березня, привітав президента Португалії Антоніу Жозе Сегуру з перемогою на виборах. Він побажав йому успіхів.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Розмова Зеленського з лідером Португалії

Зеленський наголосив, що Португалія дуже підтримує Україну від самого початку великої війни. 

"Дякую за запевнення, що оборонна, фінансова, гуманітарна та політична допомога продовжиться і надалі. Ми також цінуємо участь Португалії в програмі PURL і розраховуємо на додаткові внески", — заявив він.

Сторони обговорили можливість спільного виробництва зброї, участь бізнесу Португалії у відновленні України та шлях до Європейського Союзу.

Зеленський подякував за чітку позицію щодо європейського майбутнього України.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Сьогодні глава держави також провів зустріч з американським актором та кінорежисером Шоном Пенном, який приїхав до Києва. Зокрема, він планує поїздку на фронт.

Крім того, Зеленський попередив про можливий дефіцит ракет до ППО через війну на Близькому Сході.

Раніше український лідер пояснив, як воїнам ЗСУ вдалося відвоювати 434 квадратних кілометрів території.

Володимир Зеленський Португалія Україна
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

