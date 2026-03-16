Шон Пенн приїхав до України та зустрівся з Зеленським: фото

Президент України Володимир Зеленський та американський актор і кінорежисер Шон Пенн. Фото: Зеленський/Telegram

У понеділок, 16 березня, американський актор і кінорежисер Шон Пенн приїхав до Києва. Під час візиту він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Також відомо, що актор має намір вирушити на фронт.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Шон Пенн зустрівся із Зеленським у Києві

Сьогодні, 16 березня, американський актор і кінорежисер Шон Пенн, який напередодні отримав нагороду за "Найкращу роль другого плану" на церемонії "Оскар", приїхав до Києва. Він зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським.

"Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України. Ти з Україною з першого дня повномасштабної війни. І сьогодні. І знаємо, що й будеш надалі з нашою країною і нашим народом", — написав Зеленський після зустрічі із Шоном Пенном.

Як відомо, актор перебуває в Україні з приватним візитом. Одне з українських джерел повідомило AFP, що Шон Пенн планує поїхати на фронт.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Раніше візит Шона Пенна до Києва підтвердили в "Укрзалізниці". Залізничники розповіли, що тримали візит актора у таємниці, але зараз можуть підтвердити, що Пенн приїхав до України замість участі в церемонії "Оскар".

Нагадаємо, що на вчорашній церемонії "Оскар" Шон Пенн отримав нагороду за "Найкращу роль другого плану". Однак через поїздку до Києва він не був присутній на церемонії нагородження.

Актор давно відомий як один із головних прихильників Києва в Голлівуді. З початку повномасштабної війни Росії проти України він неодноразово приїжджав до країни, а у 2023 році виступив співрежисером документального фільму про Володимира Зеленського.

