Шон Пенн приехал в Украину и встретился с Зеленским: фото
Дата публикации 16 марта 2026 17:15
В понедельник, 16 марта, американский актер и кинорежиссер Шон Пенн приехал в Киев. Во время визита он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Благодаря тебе, Шон, мы знаем, что такое настоящий друг Украины.
Ты с Украиной с первого дня полномасштабной войны.
И сегодня. И знаем, что и будешь в дальнейшем с нашей страной и нашим народом", - написал Зеленский после встречи с Шон Пенном.
Ранее визит Шона Пенна в Киев подтвердили в "Укрзализныце".
Железнодорожники поделились, что держали визит актера в тайне, но сейчас могут подтвердить, что Пенн выбрал Украину вместо церемонии "Оскар".
