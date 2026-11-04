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Зеленский провел разговор с Уиткоффом и Кушнером

Ua ru
4 ноября 2026 21:27
Зеленский провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 4 ноября, провел разговор с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В частности, стороны обсудили подготовку к переговорам в Абу-Даби.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях в среду, 4 ноября, передает Новини.LIVE.

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Разговор Зеленского с Уиткоффом и Кушнером 4 ноября

Зеленский с Кушнером и Уиткоффом обсудили подготовку к переговорам в Абу-Даби, которые запланированы на 10–11 ноября.

Кроме того, речь шла о консультациях технических команд Украины, США и Европы, которые проходят в Брюсселе.

Зеленский отметил, что беседа длилась полтора часа.

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Встреча в Брюсселе

"Сегодня также состоялась содержательная встреча в Брюсселе нашей команды, представителей США, ЕС, Франции, Великобритании, Германии, НАТО, Всемирного банка и глобального бизнес-сообщества по вопросам послевоенного восстановления. Завтра в Брюсселе также состоится встреча — по вопросам гарантий безопасности Украины. Темп переговоров должен быть максимально интенсивным, чтобы как можно быстрее закончить эту войну. Украина готова к необходимым шагам, наши предложения четкие, и мы представили свои предложения американской стороне", — отметил Зеленский.

По его словам, важным приоритетом является ПВО. Стороны также обсуждали этот вопрос. В частности, нужны перехватчики для Patriot, чтобы защищать жизни людей от российских атак.

Глава государства отметил, что необходимо продолжать работу по каждому из двусторонних направлений с США, в частности это касается формата Drone Deals.

"Украина благодарна Соединённым Штатам за поддержку независимости Украины, нашего народа и дипломатических усилий. Миру нет альтернативы, и гарантии послевоенной безопасности должны быть действительно железобетонными. Работаем ради этого! Слава Украине!" — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, спецпредставитель лидера США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией состоятся в Абу-Даби 10-11 ноября. По его словам, на этой встрече стороны будут обсуждать вопросы деэскалации и безопасности после войны.

А 4 ноября в Берлине украинский лидер Владимир Зеленский встретился с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом. В частности, в ходе переговоров обсуждались российские атаки на критическую инфраструктуру Украины и необходимость усиления противовоздушной обороны.

Владимир Зеленский США Украина Стив Виткофф Джаред Кушнер
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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