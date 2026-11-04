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Главная Новости дня Атаки РФ и поставки ракет: Зеленский встретился с Писториусом

Атаки РФ и поставки ракет: Зеленский встретился с Писториусом

Ua ru
4 ноября 2026 17:00
Зеленский и Писториус обсудили поставки ракет в Украину president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом 4 ноября 2026 года. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Берлине. Стороны обсудили российские обстрелы украинской критически важной инфраструктуры и потребности Украины в средствах противовоздушной обороны. Отдельно обсуждалась возможность ускорить поставки ракет PAC-2 для систем Patriot.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в среду, 4 ноября.

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Зеленский обсудил с Писториусом поставки ракет для Patriot

Во время встречи Владимир Зеленский проинформировал Бориса Писториуса о последствиях российских обстрелов критически важной инфраструктуры. По словам президента, российские войска ежедневно наносят многочисленные удары по украинской энергетике, причем атаки происходят фактически во всех регионах страны.

Особенно сложной остается ситуация с противодействием баллистическим ракетам из-за дефицита перехватчиков для систем Patriot. Поэтому Украина работает над ускорением поставок необходимых ракет.

Зеленский напомнил, что у Украины есть контракт на закупку ракет PAC-2 немецкого производства на следующие два года. Он подчеркнул, что ускорение их поставок помогло бы стране пережить зимний период, а также отметил важность поддержки со стороны Германии.

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"Важно находить новые решения для защиты человеческих жизней. У нас есть надежный контракт на закупку ракет PAC-2 немецкого производства на следующие два года. Работаем над тем, чтобы ускорить поставки. Это значительно помогло бы украинцам пережить эту зиму. Не раз именно немецкое лидерство помогало защищать тысячи и тысячи жизней", — отметил глава государства.

О чем еще договорились Зеленский и Писториус

По итогам встречи президент Украины и министр обороны Германии договорились поручить своим командам проработать возможность ускорения поставок ракет, а также другие вопросы военной поддержки.

В частности, стороны планируют проработать вопросы, касающиеся систем противовоздушной обороны IRIS-T и боеприпасов для истребителей F-16.

В заключение Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца, Бориса Писториуса и всю Германию за неизменную поддержку защиты Украины.

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Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что большинство немцев поддерживают Украину и политику Берлина по оказанию помощи Киеву. Он подчеркнул, что если Россию пригласят на саммит G20 в Майами, то в нем должен принять участие и президент Украины Владимир Зеленский. Мерц также подчеркнул, что Евросоюз присоединится к переговорам, а в настоящее время продолжается согласование общей позиции стран ЕС.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский заявил, что ни одна немецкая компания не прекратила работу в Украине после начала полномасштабного вторжения РФ. Президент поблагодарил немецкий бизнес за продолжение деятельности несмотря на войну. Он также выразил надежду, что после завершения боевых действий немецкие компании присоединятся к восстановлению Украины.

Владимир Зеленский Германия обстрелы ракеты Борис Писториус война в Украине энергетика Patriot
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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