Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом 4 листопада 2026 року. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Берліні. Сторони обговорили російські обстріли української критичної інфраструктури та потреби України в засобах протиповітряної оборони. Окремо йшлося про можливість прискорити постачання ракет PAC-2 для систем Patriot.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у середу, 4 листопада.

Реклама

Зеленський обговорив із Пісторіусом постачання ракет для Patriot

Під час зустрічі Володимир Зеленський поінформував Бориса Пісторіуса про наслідки російських обстрілів критичної інфраструктури. За словами президента, російські війська щодня завдають численних ударів по українській енергетиці, причому атаки відбуваються фактично в усіх регіонах країни.

Особливо складною залишається ситуація з протидією балістичним ракетам через дефіцит перехоплювачів для систем Patriot. Тому Україна працює над прискоренням постачання необхідних ракет.

Зеленський нагадав, що Україна має контракт на закупівлю ракет PAC-2 німецького виробництва на наступні два роки. Він наголосив, що пришвидшення їхнього постачання допомогло б країні пройти зимовий період, а також відзначив важливість підтримки Німеччини.

Читайте також:

"Важливо знаходити нові рішення на підтримку захисту життів. У нас є сильний контракт на закупівлю ракет PAC-2 німецького виробництва на наступні два роки. Працюємо над тим, щоб прискорити постачання. Це значно допомогло б українцям пройти цю зиму. Не раз саме німецьке лідерство допомагало захищати тисячі й тисячі життів", — зазначив глава держави.

Про що ще домовилися Зеленський і Пісторіус

За результатами зустрічі президент України та міністр оборони Німеччини домовилися доручити своїм командам опрацювати можливість прискорення постачання ракет, а також інші питання військової підтримки.

Зокрема, сторони планують опрацювати питання щодо систем протиповітряної оборони IRIS-T і боєприпасів для винищувачів F-16.

На завершення Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, Борису Пісторіусу та всій Німеччині за незмінну підтримку захисту України.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що більшість німців підтримують Україну та політику Берліна щодо допомоги Києву. Він наголосив, що якщо Росію запросять на саміт G20 у Маямі, то участь у ньому має взяти й Президент України Володимир Зеленський. Мерц також підкреслив, що Євросоюз долучиться до переговорів, а наразі триває узгодження спільної позиції країн ЄС.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський заявив, що жодна німецька компанія не припинила роботу в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ. Президент подякував німецькому бізнесу за продовження діяльності попри війну. Він також висловив сподівання, що після завершення бойових дій німецькі компанії долучаться до відбудови України.