Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у середу, 4 листопада, провів розмову з американськими посланцями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Зокрема, сторони обговорили підготовку до переговорів в Абу-Дабі.

Про це глава держави повідомив у соцмережах у середу, 4 листопада, передає Новини.LIVE.

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Розмова Зеленського з Віткоффом та Кушнером 4 листопада

Зеленський з Кушнером та Віткоффом обговорили підготовку до переговорів в Абу-Дабі, які заплановані на 10-11 листопада.

Крім того, йшлося про консультації технічних команд України, США та Європи, які тривають у Брюсселі.

Зеленський зазначив, що розмова тривала півтори години.

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Зустріч в Брюсселі

"Сьогодні відбулась також змістовна зустріч в Брюсселі нашої команди, американської, ЄС, Франції, Британії, Німеччини, НАТО, Світового банку та представників глобальної бізнес-спільноти щодо післявоєнного відновлення. Завтра в Брюсселі теж буде зустріч — щодо гарантій безпеки України. Темп в перемовинах потрібен максимально інтенсивний, щоб якнайшвидше закінчити цю війну. Україна готова до необхідних кроків, наші пропозиції чіткі, і ми дали свої пропозиції Американській стороні", — зазначив Зеленський.

За його словами, важливим пріоритетом є ППО. Сторони також про це говорили. Зокрема, потрібні перехоплювачі для Patriot, аби захищати життя від російських атак.

Глава держави зауважив, що потрібно працювати й надалі по кожному з двосторонніх треків зі Штатами, зокрема це стосується формату Drone Deals.

"Україна вдячна Сполученим Штатам за підтримку незалежності України, наших людей та дипломатичних зусиль. Миру немає альтернативи, і гарантії післявоєнної безпеки мають бути справді залізобетонними. Працюємо заради цього! Слава Україні!" — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, спецпредставник лідера США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією відбудуться в Абу-Дабі 10-11 листопада. За його словами, на цій зустрічі сторони обговорюватимуть питання деескалації та безпеки після війни.

А 4 листопада у Берліні український лідер Володимир Зеленський зустрівся з очільником Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Зокрема, під час переговорів обговорили російські атаки на критичну інфраструктуру України та потребу в посиленні протиповітряної оборони.