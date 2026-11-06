Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания. Иллюстративное фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам ликвидации последствий российских ударов и ситуации с энергоснабжением в регионах. Наиболее сложная ситуация в настоящее время сложилась в Киеве, где жители и предприятия сталкиваются с длительными отключениями электроэнергии и воды. Также в ходе совещания обсудили восстановление энергетической инфраструктуры, поставки оборудования и противодействие российским атакам.

Об этом говорится в заявлении главы государства, сообщает Новини.LIVE в пятницу, 6 ноября.

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Зеленский назвал ситуацию с энергетикой в Киеве самой тяжелой

Сегодня, 6 ноября, во время селекторного совещания Владимир Зеленский заслушал доклады о ликвидации последствий российских ударов и обеспечении регионов электроэнергией. Президент подчеркнул, что самые большие проблемы сейчас в столице: длительные отключения электричества и воды затрагивают как население, так и предприятия.

"Худшая ситуация — в Киеве: у людей и компаний длительные отключения электричества и воды, и проблемы очень серьезные. Фактически это последствия невыполнения решений на городском уровне по подготовке к отопительному сезону и этой российской операции против украинской энергетики", — отметил лидер.

Украина договорилась с Германией и Испанией о поставках оборудования

Отдельно на совещании обсудили дополнительную помощь правительства для восстановления энергетической инфраструктуры. По словам Зеленского, речь идет о поставках необходимого оборудования и ускорении ремонтных работ.

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Президент также сообщил о договоренностях с Германией и Испанией о поставках генераторов, кабелей и другого оборудования. Эти вопросы он обсуждал с лидерами стран и представителями компаний во время визитов:

"Правительство Украины обеспечивает дополнительные меры, которые могут помочь. Это касается поставок оборудования и ускорения работ. Есть также договоренности с Германией и Испанией — я говорил об этом с лидерами и компаниями во время визитов — о поставках необходимых генераторов, кабелей и другого оборудования".

В регионах будут привлекать дополнительные бригады для восстановления

Во время селекторной конференции президент заслушал доклады о ситуации в Днепре, Харькове, на Полтавщине, Черкасщине, Винницкой области, в Одессе и области, на Житомирщине, Сумщине и Киевщине.

"Были доклады и о ситуации в Днепре, Харькове, в Полтавской, Черкасской и Винницкой областях, в Одессе и Одесской области, в Житомирской, Сумской и Киевской областях. Отдельно обсудили с представителями энергетических компаний — как государственных, так и частных — необходимость привлечения дополнительных бригад и ускорения восстановительных работ", — сообщил Зеленский.

Для энергетиков и коммунальщиков запущена программа ежемесячных доплат

Премьер-министр Украины сообщил о запуске программы ежемесячных доплат для всех работников, задействованных в восстановительных работах. В частности, выплаты предусмотрены для энергетиков, коммунальщиков, железнодорожников, а также работников объектов водоподготовки и водоснабжения.

Также к восстановлению энергосети и энергетических объектов привлекаются определенные силы Вооруженных сил Украины.

"Премьер-министр Украины доложил о запуске программы ежемесячных доплат всем, кто задействован в восстановительных работах, в частности энергетикам, коммунальщикам, железнодорожникам, работникам объектов водоподготовки и водоснабжения. Важно, что для восстановления энергосети и энергетических объектов задействуются определенные силы и средства ВСУ", — сообщил президент.

Украина готовит дополнительную поставку боеприпасов для F-16

Отдельно в ходе совещания обсудили противодействие российским ударным беспилотникам. Главнокомандующий ВСУ и Военно-воздушные силы доложили о применении боевой авиации для сбивания Шахедов, работе групп прикрытия энергетических и инфраструктурных объектов, а также мобильных огневых групп.

Зеленский сообщил, что Украина готовит дополнительную поставку боеприпасов для F-16. По его словам, соответствующие договоренности с партнерами уже достигнуты.

"Был доклад Главнокомандующего ВСУ и Воздушных сил о применении боевой авиации для сбивания "Шахедов", о работе групп прикрытия объектов энергетики и инфраструктуры, а также о применении мобильных огневых групп. Готовим дополнительную поставку боеприпасов для F-16: уже есть соответствующие договоренности с нашими партнерами. Есть отдельные поручения премьер-министру Украины по коммуникации со странами-соседями и работе экспортных линий солидарности. «Спасибо каждому и каждой, кто действительно делает всё и работает круглосуточно для людей!", — подытожил Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Испания подготовила для Украины новый оборонный пакет на 437 млн евро, а Германия — зимнюю помощь для укрепления устойчивости страны, в частности энергетической. Также Украина договаривается со странами Латинской Америки о помощи в виде оборудования для украинской электросети. Параллельно продолжается работа над ускорением поставок ракет для Patriot, систем IRIS-T и помощи для F-16.

Новини.LIVE писали, что 5 ноября 2026 года президент Украины Владимир Зеленский обсудил с португальским коллегой Антониу Жозе Сегуру возможности поддержки украинской энергосистемы, которая подвергается повреждениям из-за российских атак. Стороны также рассмотрели перспективы совместного производства вооружения и усиления защиты украинцев. Португалия может присоединиться к оказанию помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.