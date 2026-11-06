Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Фото: president.gov.ua

Украина продолжает получать поддержку от международных партнеров. В частности, Испания подготовила новый пакет военной помощи, а Германия — зимнюю помощь. Также продолжается работа над поставками вооружения и укреплением энергетической устойчивости страны.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 ноября, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский о помощи от Испании и Германии

Испания подготовила для Украины оборонный пакет на 437 млн евро. По словам главы государства, новая помощь от Испании должна усилить возможности украинских военных на фронте. В то же время Германия готовит зимний пакет поддержки, направленный на укрепление устойчивости Украины, в частности в энергетической сфере.

Отдельно Зеленский сообщил о работе над ускорением поставок ракет для систем Patriot, комплексов IRIS-T и помощи для F-16. Именно эти результаты он назвал важнейшими итогами зарубежных визитов последних дней.

"Есть новый оборонный пакет от Испании на 437 миллионов евро, который поможет нашим воинам на фронте. Будет зимний пакет поддержки от Германии для обеспечения нашей устойчивости, в частности в энергетической сфере. Работаем и над ускорением поставок ракет для "Пэтриотов", систем IRIS-T и помощи для F-16. Это самое важное из того, что дали визиты в эти дни", — сообщил глава государства.

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Украина впервые была представлена на Иберо-американском саммите

Еще одним результатом дипломатической работы Зеленский назвал участие Украины в Иберо-американском саммите в Мадриде. По его словам, представители стран Латинской Америки непосредственно услышали позицию Украины и выразили поддержку. В частности, речь шла о помощи в виде оборудования, необходимого для украинской электросети:

"В Мадриде наша страна впервые была представлена на Иберо-американском саммите. Страны Латинской Америки непосредственно выслушали Украину и поддержали её, в частности, в вопросе помощи в виде оборудования, необходимого для нашей электросети".

Зеленский сообщил о беседах с Уиткоффом, Кушнером и Стуббом

Президент также рассказал о контактах со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Кроме того, накануне он общался с Александром Стуббом. Зеленский отметил, что Украина готовит новые дипломатические шаги, и поблагодарил всех, кто оказывает ей поддержку:

"Были беседы со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также вчера я разговаривал с Александром Стуббом. Готовим новые дипломатические шаги. Спасибо всем, кто нам помогает!".

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 5 ноября 2026 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Португалии Антониу Жозе Сегуру в Мадриде. Стороны обсудили возможную поддержку украинской энергосистемы и совместное производство оружия. Также Зеленский поблагодарил португальского коллегу за соболезнования после российского удара по школе в Комишувасе, где погибли 43 человека.

Новини.LIVE писали, что 4 ноября 2026 года Зеленский провёл полуторачасовую беседу с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили подготовку к переговорам в Абу-Даби 10–11 ноября и консультации технических команд Украины, США и Европы в Брюсселе. Также речь шла об укреплении украинской ПВО, гарантиях безопасности и дальнейшем сотрудничестве с США, в частности в рамках формата Drone Deals.