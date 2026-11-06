Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Фото: president.gov.ua

Україна продовжує отримувати підтримку від міжнародних партнерів. Зокрема, Іспанія підготувала новий оборонний пакет, а Німеччина — зимову допомогу. Також триває робота над постачанням озброєння та посиленням енергетичної стійкості країни.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 6 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський про допомогу від Іспанії та Німеччини

Іспанія підготувала для України оборонний пакет на 437 млн євро. За словами глави держави, нова допомога від Іспанії має посилити можливості українських військових на фронті. Водночас Німеччина готує зимовий пакет підтримки, спрямований на зміцнення стійкості України, зокрема в енергетичній сфері.

Окремо Зеленський повідомив про роботу над прискоренням постачання ракет для систем Patriot, комплексів IRIS-T та допомоги для F-16. Саме ці результати він назвав найважливішими підсумками закордонних візитів останніх днів.

"Є новий оборонний пакет від Іспанії на 437 мільйонів євро, який допоможе нашим воїнам на фронті. Буде зимовий пакет підтримки від Німеччини для нашої стійкості, зокрема енергетичної. Працюємо і над прискоренням постачання ракет для "Петріотів", систем IRIS-T та допомоги для F-16. Це найважливіше з того, що дали візити цими днями", — повідомив глава держави.

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Україна вперше була представлена на Іберо-американському саміті

Ще одним результатом дипломатичної роботи Зеленський назвав участь України в Іберо-американському саміті в Мадриді. За його словами, представники країн Латинської Америки безпосередньо почули позицію України та висловили підтримку. Зокрема, йшлося про допомогу обладнанням, необхідним для української електромережі:

"У Мадриді наша країна вперше була представлена на Іберо-американському саміті. Україну напряму почули та підтримали країни Латинської Америки, зокрема щодо допомоги необхідним для нашої електромережі обладнанням".

Зеленський повідомив про розмови з Віткоффом, Кушнером і Стуббом

Президент також розповів про контакти зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Крім того, напередодні він спілкувався з Александром Стуббом. Зеленський зазначив, що Україна готує нові дипломатичні кроки, та подякував усім, хто надає їй підтримку:

"Були розмови зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а також вчора говорив із Александром Стуббом. Готуємо нові дипломатичні кроки. Дякую всім, хто нам допомагає!".

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 5 листопада 2026 року Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Португалії Антоніу Жозе Сегуру в Мадриді. Сторони обговорили можливу підтримку української енергосистеми та спільне виробництво зброї. Також Зеленський подякував португальському колезі за співчуття після російського удару по школі в Комишувасі, де загинули 43 людини.

Новини.LIVE писали, що 4 листопада 2026 року Зеленський провів півторагодинну розмову з американськими посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили підготовку до переговорів в Абу-Дабі 10–11 листопада та консультації технічних команд України, США і Європи в Брюсселі. Також ішлося про посилення української ППО, гарантії безпеки та подальшу співпрацю зі США, зокрема в межах формату Drone Deals.