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Зеленский: РФ готовит атаку на энергетику и мосты через Днепр

Ua ru
6 ноября 2026 21:12
Россия готовит атаку на энергетику и мосты через Днепр — Зеленский facebook.com/zelenskyy.official
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией нового массированного удара по Украине. Целями атаки могут стать энергетическая инфраструктура, мосты через Днепр и гражданские объекты.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября, передает Новини.LIVE.

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Зеленский предупредил украинцев о новом ударе РФ

Владимир Зеленский вечером 6 ноября сообщил, что разведка располагает информацией — РФ готовит новую атаку на Украину. Она будет направлена на энергетику, мосты через реку Днепр и гражданскую инфраструктуру.

Он заявил, что представители Воздушных сил и ВСУ готовятся защищать Украину. Глава государства добавил, что эта задача не из простых, ведь стране не хватает перехватчиков для системы ПВО Patriot. Отдельно он напомнил о чрезвычайно важной роли украинских партнеров в этом вопросе.

"Каждая договоренность важна, каждый день в поставках — очень важен. И мы очень просим партнеров не откладывать поставки на потом", — сказал Зеленский.

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Мы писали, что, по словам Владимира Зеленского, украинская сторона не оставляет без внимания атаки РФ на энергетику. Стало известно, что дальнобойные санкции продолжаются — удары по НПЗ являются ответом на эскалацию со стороны России.

Новини.LIVE сообщали, что обстрелы российских войск создают серьезные трудности для Украины. Среди последствий: сложная ситуация с электро- и водоснабжением. Больше всего это ощущается в столице.

Владимир Зеленский обстрелы ПВО война в Украине атака Patriot
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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