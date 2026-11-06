Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Глава государства Владимир Зеленский объявил о продолжении операции против нефтеперерабатывающей отрасли РФ в ответ на обстрелы российскими войсками украинских энергетических объектов. По его словам, украинская сторона уже определила ответные меры на российские действия, а санкции с долгосрочным эффектом должны усилить давление на Москву.

Об этом украинский лидер сообщил в своём Facebook, передаёт Новини.LIVE.

Реклама

Зеленский сообщил о новых ударах с большого расстояния по России

Владимир Зеленский доложил об украинских дипломатических ударах и поблагодарил Силы обороны и безопасности Украины за точность и системность ответов. По его словам, операция дальнобойных ударов против РФ продолжается из-за ударов РФ по энергетике. Он заявил, что энергетическая сфера страны находится под постоянными обстрелами:

"Наши электростанции, энергосети, теплоснабжение, объекты водоснабжения, гражданская логистика — все это подвергается постоянным ударам "шахедов" и ракет", — написал Зеленский.

Украинский лидер утверждает, что российская сторона не меняет своего агрессивного поведения, более того, РФ отказалась от деэскалации, о которой говорили партнеры. Владимир Зеленский сообщил — Украина определила свои дальнейшие шаги.

Читайте также:

По словам главы государства, гуманитарная миссия в оккупированных Олешках показала, что решение о прекращении боевых действий зависит исключительно от диктатора РФ Путина. Он утверждает, что долгосрочные санкции в отношении НПЗ создают для РФ мотивацию к настоящим переговорам.

"Украину не нужно убеждать, что мир нужен как можно скорее. Мы этого хотим. Нужно, чтобы Россия решила, что время войны истекло. Наши далекобойные санкции, наши "мидлстрайки", а также всё давление со стороны партнёров на Россию из-за этой войны — вот что создаёт мотивацию для реальных переговоров. Спасибо всем, кто помогает!", — написал Зеленский.

Пост Владимира Зеленского. Скриншот: Facebook

Мы писали, что в Краснодарском крае России 6 ноября сообщили о масштабном пожаре на Афипском НПЗ. В социальных сетях сообщают о густом дыме на месте попадания, известно, что это не первый украинский удар по этому заводу.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявлял, что Украина была готова прекратить эти "болезненные для РФ атаки по НПЗ". Вместо этого российская сторона продолжила обстреливать критическую инфраструктуру государства.