Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина была готова прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России, если российская сторона согласится не обстреливать украинскую энергетику. В то же время удары со стороны РФ продолжились, поэтому государство возобновило ответные атаки.

Об этом глава государства рассказал в интервью PBS NewsHour, передает Новини.LIVE.

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Почему Украина возобновила удары по российским НПЗ

По словам Зеленского, украинская сторона была готова прекратить удары по российским НПЗ, но только если Россия перестанет наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это был ответ главы государства президенту США Дональду Трампу, когда тот просил его остановить «дальнобойные санкции».

Зеленский просил американского лидера позвонить диктатору РФ Путину с целью поддержания энергетического перемирия. Напомним, что инициатором энергетического перемирия является сам Дональд Трамп. Однако атаки РФ продолжились.

"Я публично заявил: мы не будем наносить удары по их НПЗ. Надеюсь, они будут соблюдать это и, по крайней мере, согласятся не наносить удары по нашей энергосистеме. Но они нанесли удары. Все эти дни они атаковали нас. И в конце этих четырех дней мы ответили", — заявил Президент Украины.

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По его словам, "болезненные" удары Украины по НПЗ, нефтяной и газовой инфраструктуре являются следствием многочисленных ударов по украинской энергетике и серьезных проблем с электроснабжением населения.

Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что государство не может оставлять без ответа российский террор по энергетической инфраструктуре. Вместо этого он предложил США предоставить Украине системы ПВО Patriot в качестве условия временной паузы.

Новини.LIVE сообщали, что глава государства также заявил, что у него нет опасений по поводу того, что "Вашингтон воспримет просьбу о предоставлении Patriot как давление". Зеленский заявил, что Трамп не может подыгрывать российскому агрессору, а говорить партнерам правду — это абсолютно нормально.