Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що Україна була готова припинити удари по НПЗ Росії, якщо російська сторона погодиться не обстрілювати українську енергетику. Водночас удари РФ продовжились, тому держава відновила атаки у відповідь.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю PBS NewsHour, передає Новини.LIVE.

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Чому Україна відновила удари по російських НПЗ

За словами Зеленського, українська сторона була готова припинити удар по російським НПЗ, але тільки якщо Росія припинить бити по енергетичній інфраструктурі України. Це була відповідь глави держави для президента США Дональда Трампа, коли він прохав його зупинити "далекобійні санкції".

Зеленський просив американського лідера зателефонувати диктатору РФ Путіну задля підтримки енергетичного перемир'я. Нагадаємо, що ініціатором енергетичного перемир'я є сам Дональд Трамп. Натомість атаки РФ продовжились.

"Я сказав публічно: ми не атакуватимемо їхні НПЗ. Сподіваюся, вони дотримуватимуться цього й принаймні погодяться не атакувати нашу енергосистему. Але вони атакували. Усі ці дні вони нас атакували. І наприкінці цих чотирьох днів ми відповіли", — заявив Президент України.

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За його словами, "болючі" атаки України по НПЗ, нафтовій та газовій інфраструктурі є наслідком численних ударів по українській енергетиці та серйозних проблем з електропостачанням для населення.

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський наголосив, що держава не може залишати без відповіді російський терор по енергетичній інфраструктурі. Натомість він запропонував США надати України системи ППО Patriot як умову тимчасової паузи.

Новини.LIVE інформували, що також глава держави заявив, що в нього немає острахів щодо "сприйняття Вашингтоном прохання про надання Patriot як тиску". Зеленський заявив, що Трамп не може підігрувати російському агресору, а говорити партнерам правду є абсолютно нормальним.