Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не боїться, що Дональд Трамп розцінить умову про надання Україні систем Patriot замість зупинки атак на російські НПЗ як тиск. Глава держави заявив, що лідер США не може підігрувати Володимиру Путіну, а говорити партнерам правду — це абсолютно нормально.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Fox News, передає Новини.LIVE.

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Зеленський пояснив свою нинішню комунікацію зі США

Під час спілкування з пресою він прокоментував свій підхід до переговорів зі Сполученими Штатами, наголосивши на важливості відкритих стосунків.

"Я не маю жодних проблем, коли розповідаю про правду між партнерами", — заявив глава держави.

За його словами, Україна та США продовжують залишатися великими союзниками. Окремо президент відзначив позицію пересічних громадян Америки, назвавши американців великими підтримниками нашої країни.

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Йдеться про готовність Києва поставити на паузу систематичні удари по нафтопереробних заводах на території РФ, якщо натомість Україна отримає ракети для зенітних комплексів Patriot. Представник медіа висловив побоювання, що у США цю пропозицію можуть розцінити саме як форму тиску на нову адміністрацію.

Відкидаючи ці припущення, Володимир Зеленський підкреслив, що його головний обов'язок — це доносити до союзників реальний стан речей. Український лідер висловив абсолютну впевненість у тому, що очільник Сполучених Штатів не стане діяти в інтересах російського керівництва.

"Тому я повинен розповісти президенту про правду, про справжню ситуацію, що Америка не може допомогти Росії. Президент не може допомогти Путіну", — підсумував Зеленський.

Новини.LIVE раніше інформували, що Володимир Зеленський заявляв, що Кремль намагається виторгувати через американських посередників території, які армія РФ не подужала взяти зброєю. Нині від Києва вимагають просто піти з цих земель без бою.

Щоб тримати небо, Україні потрібні ракети, і Держдеп США нарешті дав добро на закупівлю пів тисячі перехоплювачів PAC-3 для Patriot. Зеленський прямо заявив про проблему з затягуванням часу. Ці ракети обіцяють аж за кілька років, тоді як відбивати російську балістику треба вже цієї зими.

Тим часом жовтень став для окупантів справжньою м'ясорубкою. Сили оборони України відбили більше територій, ніж ворог спромігся захопити, і водночас оновили абсолютний рекорд із добових втрат російської армії за весь час повномасштабного вторгнення.