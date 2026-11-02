Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится, что Дональд Трамп расценит условие о предоставлении Украине систем Patriot в обмен на прекращение атак на российские НПЗ как давление. Глава государства заявил, что лидер США не может подыгрывать Владимиру Путину, а говорить партнерам правду — это абсолютно нормально.

Такое мнение он высказал в интервью Fox News, передает Новини.LIVE.

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Зеленский объяснил свою нынешнюю коммуникацию с США

Во время общения с прессой он прокомментировал свой подход к переговорам с Соединенными Штатами, подчеркнув важность открытых отношений.

"У меня нет никаких проблем, когда я говорю правду партнерам", — заявил глава государства.

По его словам, Украина и США по-прежнему остаются верными союзниками. Отдельно президент отметил позицию рядовых граждан Америки, назвав американцев большими сторонниками нашей страны.

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Речь идет о готовности Киева приостановить систематические удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ, если взамен Украина получит ракеты для зенитных комплексов Patriot. Представитель СМИ выразил опасение, что в США это предложение могут расценить именно как форму давления на новую администрацию.

Отвергая эти предположения, Владимир Зеленский подчеркнул, что его главная обязанность — доносить до союзников реальное положение дел. Украинский лидер выразил абсолютную уверенность в том, что глава Соединенных Штатов не станет действовать в интересах российского руководства.

"Поэтому я должен рассказать президенту правду, о реальной ситуации, о том, что Америка не может помочь России. Президент не может помочь Путину", — подытожил Зеленский.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Владимир Зеленский заявлял, что Кремль пытается выторговать через американских посредников территории, которые армия РФ не смогла захватить силой. Сейчас от Киева требуют просто уйти с этих земель без боя.

Чтобы защитить своё воздушное пространство, Украине нужны ракеты, и Госдеп США наконец дал добро на закупку полутысячи перехватчиков PAC-3 для Patriot. Зеленский прямо заявил о проблеме с затягиванием времени. Эти ракеты обещают только через несколько лет, тогда как отражать российские баллистические ракеты нужно уже этой зимой.

Между тем октябрь стал для оккупантов настоящей мясорубкой. Силы обороны Украины отбили больше территорий, чем враг успел захватить, и одновременно обновили абсолютный рекорд суточных потерь российской армии за всё время полномасштабного вторжения.