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Главная Новости дня В России после взрывов вспыхнул пожар на Афипском НПЗ

В России после взрывов вспыхнул пожар на Афипском НПЗ

Ua ru
6 ноября 2026 08:07
В Краснодарском крае горит нефтеперерабатывающий завод: что известно российские СМИ
Афипский НПЗ. Фото: российские СМИ

В Краснодарском крае Российской Федерации после серии взрывов сообщают о масштабном пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Сейчас известно, что над территорией предприятия поднимается густой дым, а OSINT-специалисты также сообщают о возможных очагах возгорания в Краснодаре и соседней Республике Адыгея.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на мониторинговые каналы и сообщения OSINT-специалистов.

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Афипский НПЗ
Пожар на Афипском НПЗ. Фото: росСМИ

Пожар на Афипском НПЗ после взрывов

По предварительной информации, в Краснодарском крае прогремела серия взрывов, после которых появились сообщения о возгорании на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.

Мониторинговые источники сообщают о густом дыме, который поднимается над предприятием. Масштабы пожара и возможные повреждения производственных мощностей пока неизвестны. Однако это уже не первый удар Украины по предприятию.

Афипский НПЗ
Дым от Афипского НПЗ. Фото: росСМИ

Также OSINT-специалисты сообщают о возгораниях в Краснодаре и на территории Республики Адыгея.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский объяснил возобновление ударов по российским НПЗ нарушением договоренностей об энергетическом перемирии. Украина была готова прекратить атаки при условии аналогичного шага Москвы. Однако Россия продолжала обстрелы, поэтому через четыре дня Киев нанес ответные удары.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский предложил Дональду Трампу месячную паузу в атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы в обмен на ракеты Patriot. Президент подчеркнул, что Украина готова самостоятельно оплатить поставки.

НПЗ армия война в Украине Россия атака
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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