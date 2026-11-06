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Головна Новини дня У Росії після вибухів спалахнула пожежа на Афіпському НПЗ

У Росії після вибухів спалахнула пожежа на Афіпському НПЗ

Ua ru
6 листопада 2026 08:07
На Краснодарщині горить нафтопереробний завод: що відомо росЗМІ
Афіпський НПЗ. Фото: росЗМІ

У Краснодарському краї Російської Федерації після серії вибухів повідомляють про масштабну пожежу на Афіпському нафтопереробному заводі. Наразі відомо, що над територією підприємства здіймається густий дим, а осінтери також повідомляють про можливі осередки займання в Краснодарі та сусідній Республіці Адигея.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на моніторингові канали та повідомлення OSINT-фахівців.

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Афипский НПЗ
Пожежа на Афіпському НПЗ. Фото: росЗМІ

Пожежа на Афіпському НПЗ після вибухів

За попередньою інформацією, у Краснодарському краї пролунала серія вибухів, після яких з'явилися повідомлення про займання на Афіпському нафтопереробному заводі.

Моніторингові джерела повідомляють про густий дим, який підіймається над підприємством. Масштаби пожежі та можливі пошкодження виробничих потужностей наразі невідомі. Однак, це вже не перший удар України по підприємству.

Афипский НПЗ
Дим від Афіпського НПЗ. Фото: росЗМІ

Також "осінтери" повідомляють про займання в Краснодарі та на території Республіки Адигея.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський пояснив відновлення ударів по російських НПЗ порушенням домовленостей про енергетичне перемир'я. Україна була готова припинити атаки за умови аналогічного кроку Москви. Однак Росія продовжувала обстріли, тому через чотири дні Київ завдав ударів у відповідь.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський запропонував Дональду Трампу місячну паузу в атаках на російські нафтопереробні заводи в обмін на ракети Patriot. Президент наголосив, що Україна готова самостійно оплатити постачання.

НПЗ армія війна в Україні Росія атака
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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