Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Глава держави Володимир Зеленський анонсував продовження операції проти нафтопереробної галузі РФ у відповідь на обстріли Росії по українській енергетиці. За його словами, українська сторона вже визначила відповіді на російські дії, далекобійні санкції мають посилити тиск на Москву.

Про це повідомив український лідер у своєму Facebook, передає Новини.LIVE.

Реклама

Зеленський повідомив про нові далекобійні удари по Росії

Володимир Зеленський доповів щодо українських дипстрайків та подякував Силам оборони та безпеки України за влучність та системність відповідей. За його словами, операція далекобійних санкцій проти РФ триває через удари РФ на енергетику. Він заявив, що енергетична сфера держави знаходиться під постійними обстрілами:

"Наші електростанції, енергомережі, теплове забезпечення, обʼєкти водопостачання, цивільна логістика — все це під постійними ударами "шахедів" та ракет", — написав Зеленський.

Український лідер стверджує, що російська сторона не змінює свою агресивну поведінку, ба більше, РФ відмовилась від деескалації, про які говорили партнери. Володимир Зеленський повідомив — Україна визначила свої подальші кроки.

Читайте також:

За словами глави держави, гуманітарна місія в окупованих Олешках показала, що рішення завершити бойові дії залежить цілком від диктатора РФ Путіна. Він стверджує, що далекобійні санкції по НПЗ створюють мотивацію для РФ щодо справжніх переговорів.

"Україну не треба переконувати, що мир потрібен якнайшвидше. Ми цього хочемо. Треба, щоб Росія вирішила, що час війни вичерпано. Наші далекобійні санкції, наші мідлстрайки, а також увесь тиск від партнерів проти Росії за цю війну – це те, що створює мотивацію до реальних переговорів. Дякую усім, хто допомагає!", — написав Зеленський.

Допис Володимира Зеленського. Скриншот: Facebook

Ми писали, що в Краснодарському краї Росії 6 листопада повідомили в масштабну пожежу на Афіпському НПЗ. Соціальні мережі інформують про густий дим на місці влучання, відомо, що це не перший український удар по цьому заводу.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готова була припинити ці "болючі для РФ атаки по НПЗ". Натомість російська сторона продовжила обстрілювати критичну інфраструктуру держави.