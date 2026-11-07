Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Киеве и Харькове в результате ударов со стороны РФ повреждены дома

В Киеве и Харькове в результате ударов со стороны РФ повреждены дома

Ua ru
7 ноября 2026 01:47
Обстрел Украины 7 ноября — под ударом Киев и Харьков, повреждены дома facebook.com/DSNSKyiv
Срочная новость

В ночь на 7 ноября россияне атаковали сразу два города — Киев и Харьков. В эту ночь столица подверглась ракетному обстрелу, а в Харькове зафиксировано попадание дрона. В обоих случаях были повреждены жилые дома.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КМВА и сайт Харьковского горсовета.

Реклама

Последствия обстрела Киева и Харькова 7 ноября

Этой ночью примерно в 01:12 россияне запустили по Киеву несколько волн баллистических ракет. В городе были слышны громкие взрывы, и последствия уже зафиксированы как минимум в одном районе.

«В Соломенском районе обломки попали в 5-этажный жилой дом. Также по другому адресу в результате взрывной волны повреждено остекление окон в 5-этажном жилом доме», — написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Также сегодня ночью об атаке сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, в одном из районов дрон попал в многоэтажку.

Читайте также:

«Имеем информацию о попадании вражеского дрона в крышу девятиэтажного жилого дома в Киевском районе Харькова», — говорилось в сообщении в его Telegram в 00:52.

Новость дополняется...

Киев Харьков взрыв обстрелы война в Украине разрушения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации