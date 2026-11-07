В Киеве и Харькове в результате ударов со стороны РФ повреждены дома
В ночь на 7 ноября россияне атаковали сразу два города — Киев и Харьков. В эту ночь столица подверглась ракетному обстрелу, а в Харькове зафиксировано попадание дрона. В обоих случаях были повреждены жилые дома.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КМВА и сайт Харьковского горсовета.
Последствия обстрела Киева и Харькова 7 ноября
Этой ночью примерно в 01:12 россияне запустили по Киеву несколько волн баллистических ракет. В городе были слышны громкие взрывы, и последствия уже зафиксированы как минимум в одном районе.
«В Соломенском районе обломки попали в 5-этажный жилой дом. Также по другому адресу в результате взрывной волны повреждено остекление окон в 5-этажном жилом доме», — написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Также сегодня ночью об атаке сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, в одном из районов дрон попал в многоэтажку.
«Имеем информацию о попадании вражеского дрона в крышу девятиэтажного жилого дома в Киевском районе Харькова», — говорилось в сообщении в его Telegram в 00:52.
Новость дополняется...