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В ночь на 7 ноября россияне атаковали сразу два города — Киев и Харьков. В эту ночь столица подверглась ракетному обстрелу, а в Харькове зафиксировано попадание дрона. В обоих случаях были повреждены жилые дома.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КМВА и сайт Харьковского горсовета.

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Последствия обстрела Киева и Харькова 7 ноября

Этой ночью примерно в 01:12 россияне запустили по Киеву несколько волн баллистических ракет. В городе были слышны громкие взрывы, и последствия уже зафиксированы как минимум в одном районе.

«В Соломенском районе обломки попали в 5-этажный жилой дом. Также по другому адресу в результате взрывной волны повреждено остекление окон в 5-этажном жилом доме», — написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Также сегодня ночью об атаке сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, в одном из районов дрон попал в многоэтажку.

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«Имеем информацию о попадании вражеского дрона в крышу девятиэтажного жилого дома в Киевском районе Харькова», — говорилось в сообщении в его Telegram в 00:52.

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