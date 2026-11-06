Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Міненерго назвало регіон із найскладнішою ситуацією зі світлом

Міненерго назвало регіон із найскладнішою ситуацією зі світлом

Ua ru
6 листопада 2026 11:49
Міненерго повідомило про нові знеструмлення та обмеження світла 6 листопада Укренерго
Працівник на одному із енергетичних об'єктів. Фото: Укренерго

У п'ятницю, 6 листопада, внаслідок нічних і ранкових російських атак нові знеструмлення зафіксували в семи областях України. Найскладнішою залишається ситуація в Києві та області, де через значні пошкодження енергетичної інфраструктури продовжують діяти вимушені мережеві обмеження, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Міністерство енергетики України.

Реклама

Нові знеструмлення 6 листопада

За даними Міненерго, вночі та вранці російські атаки спричинили перебої з електропостачанням у семи областях:

  • Вінницькій;
  • Дніпропетровській;
  • Житомирській;
  • Запорізькій;
  • Київській;
  • Харківській;
  • Чернігівській.

У відомстві заявили, що російські війська застосовують тактику повторних ударів по енергетичних об'єктах, завдаючи значних пошкоджень інфраструктурі.

Енергетики наразі проводять ремонтні роботи в усіх постраждалих регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація. Повітряні тривоги змушують бригади переривати відновлення, проте після відбою фахівці повертаються до роботи.

Читайте також:

Ситуація зі світлом у Києві та областях

Найбільші труднощі з електропостачанням, за оцінкою Міненерго, спостерігаються у столичному регіоні.

Через пошкодження енергооб'єктів там продовжують застосовувати мережеві обмеження. Роботи з відновлення стабільного електропостачання ведуться цілодобово.

У більшості областей діють графіки погодинних відключень електроенергії. Для промислових підприємств запроваджено графіки обмеження потужності.

У міністерстві зазначили, що через постійні атаки ситуація може змінюватися протягом дня. Актуальні графіки та інформацію про можливі зміни публікуватимуть оператори систем розподілу електроенергії.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що 6 листопада жителі столичного Виноградаря перекрили дорогу через тривалу відсутність електроенергії. За словами мешканців, світла в будинках немає вже третю добу.

Також Новини.LIVE писав, що Володимир Зеленський провів нараду щодо відновлення енергосистеми після російських атак. Президент назвав ситуацію в Києві особливо складною через багатогодинні відключення електрики та води. Він доручив уряду й правоохоронцям прискорити ремонтні роботи

ремонт Міненерго енергетика відключення світла енергетики
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації