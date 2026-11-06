Працівник на одному із енергетичних об'єктів. Фото: Укренерго

У п'ятницю, 6 листопада, внаслідок нічних і ранкових російських атак нові знеструмлення зафіксували в семи областях України. Найскладнішою залишається ситуація в Києві та області, де через значні пошкодження енергетичної інфраструктури продовжують діяти вимушені мережеві обмеження, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Міністерство енергетики України.

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Нові знеструмлення 6 листопада

За даними Міненерго, вночі та вранці російські атаки спричинили перебої з електропостачанням у семи областях:

Вінницькій;

Дніпропетровській;

Житомирській;

Запорізькій;

Київській;

Харківській;

Чернігівській.

У відомстві заявили, що російські війська застосовують тактику повторних ударів по енергетичних об'єктах, завдаючи значних пошкоджень інфраструктурі.

Енергетики наразі проводять ремонтні роботи в усіх постраждалих регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація. Повітряні тривоги змушують бригади переривати відновлення, проте після відбою фахівці повертаються до роботи.

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Ситуація зі світлом у Києві та областях

Найбільші труднощі з електропостачанням, за оцінкою Міненерго, спостерігаються у столичному регіоні.

Через пошкодження енергооб'єктів там продовжують застосовувати мережеві обмеження. Роботи з відновлення стабільного електропостачання ведуться цілодобово.

У більшості областей діють графіки погодинних відключень електроенергії. Для промислових підприємств запроваджено графіки обмеження потужності.

У міністерстві зазначили, що через постійні атаки ситуація може змінюватися протягом дня. Актуальні графіки та інформацію про можливі зміни публікуватимуть оператори систем розподілу електроенергії.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що 6 листопада жителі столичного Виноградаря перекрили дорогу через тривалу відсутність електроенергії. За словами мешканців, світла в будинках немає вже третю добу.

Також Новини.LIVE писав, що Володимир Зеленський провів нараду щодо відновлення енергосистеми після російських атак. Президент назвав ситуацію в Києві особливо складною через багатогодинні відключення електрики та води. Він доручив уряду й правоохоронцям прискорити ремонтні роботи