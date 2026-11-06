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Главная Новости дня Минэнерго назвало регион с самой сложной ситуацией с электроснабжением

Минэнерго назвало регион с самой сложной ситуацией с электроснабжением

Ua ru
6 ноября 2026 11:49
Минэнерго сообщило о новых отключениях электроэнергии и ограничениях 6 ноября Укрэнерго
Работник на одном из энергетических объектов. Фото: Укрэнерго

В пятницу, 6 ноября, в результате ночных и утренних российских атак новые отключения электроэнергии зафиксировали в семи областях Украины. Наиболее сложной остается ситуация в Киеве и области, где из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры продолжают действовать вынужденные сетевые ограничения, а восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

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Новые отключения электроэнергии 6 ноября

По данным Минэнерго, ночью и утром российские атаки вызвали перебои с электроснабжением в семи областях:

  • Винницкой;
  • Днепропетровской;
  • Житомирской;
  • Запорожской;
  • Киевской;
  • Харьковской;
  • Черниговской.

В ведомстве заявили, что российские войска применяют тактику повторных ударов по энергетическим объектам, нанося значительные повреждения инфраструктуре.

Энергетики сейчас проводят ремонтные работы во всех пострадавших регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью. Воздушные тревоги вынуждают бригады прерывать восстановление, однако после отбоя специалисты возвращаются к работе.

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Наибольшие трудности с электроснабжением, по оценке Минэнерго, наблюдаются в столичном регионе.

Из-за повреждений энергообъектов там продолжают применять сетевые ограничения. Работы по восстановлению стабильного электроснабжения ведутся круглосуточно.

В большинстве областей действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Для промышленных предприятий введены графики ограничения мощности.

В министерстве отметили, что из-за постоянных атак ситуация может меняться в течение дня. Актуальные графики и информацию о возможных изменениях будут публиковать операторы систем распределения электроэнергии.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что 6 ноября жители столичного Виноградаря перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия электроэнергии. По словам жителей, света в домах нет уже третьи сутки.

Также Новини.LIVE писал, что Владимир Зеленский провел совещание по восстановлению энергосистемы после российских атак. Президент назвал ситуацию в Киеве особенно сложной из-за многочасовых отключений электричества и воды. Он поручил правительству и правоохранителям ускорить ремонтные работы

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Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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