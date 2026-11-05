Енергетик лагодить електромережу. Фото: dtek-krem.com.ua

У Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Причиною стала складна ситуація в енергосистемі через наслідки російських обстрілів. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення в цих регіонах наразі не діють.

Про це повідомляє Укренерго, інформує Новини.LIVE.

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Де запровадили аварійні відключення світла

Аварійні відключення електроенергії діють у Києві та чотирьох областях — Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Через це попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень у цих регіонах тимчасово не застосовуються.

Коли відновлять стабільне електропостачання

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та відновити електропостачання. Аварійні відключення скасують після покращення стану енергосистеми.

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Водночас ситуація може змінюватися, тому жителям Києва та зазначених областей рекомендують стежити за повідомленнями на офіційних сторінках місцевих операторів системи розподілу електроенергії.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що від початку тижня Росія завдала 78 цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Унаслідок атак енергооб'єкти зазнали значних пошкоджень, а в кількох областях зафіксували нові знеструмлення.

Також Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський провів нараду щодо російських атак на енергетичну інфраструктуру та відновлення електропостачання. Президент обговорив ситуацію в регіонах і заходи, яких вживають для подолання наслідків обстрілів.