Президент України Володимир Зеленський під час наради 4 листопада 2026 року. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо наслідків російських атак та відновлення енергетичної інфраструктури. Найскладнішою залишається ситуація в Києві, де люди та підприємства мають багатогодинні відключення електрики й води. Також глава держави доручив уряду та правоохоронцям підготувати заходи для прискорення ремонтів і відновлення постачання необхідних послуг.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у середу, 4 листопада.

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Як в Україні відновлюють електропостачання після атак РФ

Під час селектора сторони обговорили ліквідацію наслідків російських ударів та роботу з відновлення електропостачання. Зеленський зазначив, що обстріли відбуваються фактично щодня, тому енергетики та ремонтні бригади змушені працювати цілодобово.

"Провів селектор по ситуації з ліквідацією наслідків російських ударів та відновленням постачання електрики. Обстріли тривають фактично кожної доби, і так само цілодобово продовжуються роботи з відновлення енергетики. Дякую усім ремонтним бригадам, кожній енергетичній компанії, фахівцям ДСНС України та всім службам, які залучені й справді ефективно працюють заради людей і забезпечення міст та громад", — поінформував лідер.

Зеленський розповів про резерви обладнання для енергетики

Глава держави також звернув увагу на труднощі, які виникають під час ремонтів після російських обстрілів. Зокрема, повторні удари та постійні повітряні тривоги значно збільшують тривалість відновлювальних робіт. Водночас Україна має сформовані резерви необхідного обладнання, а з міжнародними партнерами працює над їх оперативним поповненням.

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Крім того, за словами президента, вже досягнуто домовленостей про нові пакети енергетичної підтримки.

"На жаль, через повторні удари та постійні повітряні тривоги ремонти тривають значно довше. Але резерви необхідного обладнання сформовані, і відновлення має бути після кожного удару. Працюємо з партнерами, щоб оперативно поповнювати наші резерви. Вже є домовленості й про нові пакети енергетичної підтримки", — повідомив глава держави.

У яких регіонах України складна ситуація з електрикою

Окремо Зеленський повідомив про ситуацію з електро- та водопостачанням у регіонах. За його словами, найбільші труднощі зараз виникли в Києві, де багатогодинні відключення електрики та води впливають як на населення, так і на підприємства. Складною залишається ситуація також у низці областей, а в південних регіонах застосовують черги та екстрені відключення електроенергії:

"Ситуація в Києві зараз особливо складна: у людей та підприємств багатогодинні відключення електрики та води. Непросто на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Черкащині, Вінниччині й також Донеччині, де є надзвичайні виклики через бойові дії. Є черги та екстрені відключення в південних регіонах".

Що Зеленський доручив уряду та правоохоронцям

Президент наголосив, що оперативно працювати над забезпеченням населення електрикою, теплом і водою мають усі державні структури, обласні та місцеві органи влади, а також відповідні компанії. Це стосується підприємств незалежно від форми власності.

Окреме доручення отримали уряд і правоохоронці. До кінця дня вони мають представити перелік заходів, спрямованих на налагодження повноцінної співпраці з компаніями, які відстають у ремонтах та відновленні постачання послуг.

Зеленський заслухав доповідь щодо роботи РЕБ

Крім енергетичних питань, під час селектора обговорили організацію роботи радіоелектронної боротьби. Зеленський заслухав окрему доповідь командування Збройних сил України та повідомив, що за її підсумками визначили необхідні подальші кроки:

"Була також окрема доповідь командування ЗСУ щодо організації роботи РЕБ. Визначили необхідні кроки. Дякую усім, хто справді працює заради людей і працює оперативно!".

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський підписав указ про нагородження першої леді США Меланії Трамп орденом княгині Ольги I ступеня. Відзнаку присудили за гуманітарну, правозахисну та благодійну діяльність, зокрема допомогу українським дітям і постраждалим від російської агресії. Окремо відзначили її посередництво в домовленостях про локальне припинення вогню в районі окупованих Олешок на Херсонщині, що дало змогу доставити гуманітарну допомогу та евакуювати цивільних.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський заявив, що Росія вважає мирну та об’єднану Європу своїм ворогом. За його словами, масштабна військова інфраструктура, яку Москва розбудовувала останніми роками, спрямована не лише проти України, а й проти європейських країн. Президент також наголосив на важливості безпекового партнерства Європи зі США та запевнив, що Україна залишатиметься сильною і європейською державою.